“Prison dorée ” pour les premiers touristes étrangers de retour en Thaïlande

Le yoga et la méditation en pleine conscience peuvent aider à gérer la douleur chronique selon une nouvelle étude. L’étude s’est déroulée dans l’Oregon, et pendant huit semaines, les participants ont reçu un «enseignement intensif» en matière de méditation consciente et de hatha yoga conscient.

À la fin du cours, les participants ont rempli un questionnaire sur leur santé pour enregistrer leur perception de la douleur, de la dépression et du handicap. Ils ont vu les mesures de la dépression chuter de 3,7 points sur une échelle de 27 points. La recherche indique en effet que 89% des participants à ce cours de réduction du stress basé sur la pleine conscience (MBSR) ont signalé une amélioration des niveaux de douleur et de dépression.



«Beaucoup de gens ont perdu espoir car, dans la plupart des cas, la douleur chronique ne disparaîtra jamais complètement. Cependant, le yoga et la méditation consciente peuvent aider à améliorer la structure et le fonctionnement du corps, ce qui soutient le processus de guérison», explique Cynthia Marske, médecin ostéopathe des cliniques de santé communautaire de Benton et du comté de Linn



Si la Dr Marske tient à souligner la différence entre la guérison et le traitement de la douleur chronique, c’est parce que les résultats montrent que d’autres voies doivent être explorées. « Guérir signifie éliminer la maladie, tandis que soulager signifie devenir plus entier, a expliqué la Dr Marske. Avec la douleur chronique, la guérison implique d’apprendre à vivre avec un niveau de douleur qui est gérable. Pour cela, le yoga et la méditation peuvent être très bénéfiques. » La pratique du yoga et de la méditation ont l’avantage de limiter la prise de médicaments antidouleur. «En fin de compte, les patients cherchent de nouvelles façons de faire face à la douleur chronique, et des traitements non pharmaceutiques efficaces sont disponibles. Nos conclusions montrent que la méditation et le yoga peuvent être une option viable pour les personnes qui cherchent à soulager la douleur chronique », souligne cette médecin ostéopathe.



D’autant que le lien entre douleur chronique et dépression est avéré. « La douleur chronique va souvent de pair avec la dépression, rappelle la Dr Marske. La méditation basée sur la conscience et le yoga peuvent aider à restaurer la santé mentale et physique d’un patient et peuvent être efficaces seuls ou en combinaison avec d’autres traitements tels que la thérapie et les médicaments.» Les résultats ont été publiés dans le Journal of the American Osteopathic Association.