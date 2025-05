Près de 150 espèces d'oiseaux menacées d'extinction en Afrique australe

Près de 150 espèces d'oiseaux sont classées comme menacées ou quasi menacées d’extinction en Afrique du Sud, au Lesotho et en Eswatini, révèle une étude publiée mardi.



Le Livre rouge révisé des données sur les oiseaux, lancé par l’organisation BirdLife, prévient que ce chiffre est en hausse par rapport aux 132 espèces du précédent recueil de données sur les oiseaux de la région, publié en 2015.



«Les conséquences des activités humaines sont visibles sur les populations d’oiseaux de la région, avec un large éventail de menaces allant de la perte d’habitat à la persécution délibérée», a déclaré l’organisation à but non lucratif de conservation des oiseaux.

Pendant trois ans, plus de 137 ornithologues, défenseurs de l’environnement et scientifiques ont collaboré à 193 rapports détaillés pour quantifier le risque d’extinction des oiseaux de la région.



Cela s'étend à 70 espèces endémiques et quasi endémiques supplémentaires encore considérées comme présentant un risque d'extinction plus faible, telles que le souimanga à poitrine orange et le sultan à poitrine orange.



Le Livre rouge fournit des informations sur les menaces pesant sur la conservation des oiseaux de la région, ainsi que sur l'effet des mesures de protection mises en place. «Les résultats sont alarmants, mais porteurs d'espoir et fournissent des informations cruciales sur les menaces et des pistes claires pour des actions de conservation», a indiqué BirdLife Afrique du Sud.



Des oiseaux emblématiques comme le vautour oricou, qui a été gravement touché par des empoisonnements massifs, la perte de ressources de nidification et les interactions avec les infrastructures énergétiques, sont désormais classés comme espèces en danger critique d’extinction.



La perte d’habitat et les changements dans les pratiques agricoles ont conduit l’alouette de Botha à un sort similaire, déplore la même source, soulignant les besoins urgents de conservation dans les habitats de prairies de haute altitude.



A l’inverse, des efforts de conservation dédiés ont permis à des espèces comme le vautour du Cap, la grue caronculée et l’ibis chauve du Sud de s’améliorer, «démontrant l’impact puissant des interventions ciblées et du travail de conservation dédié», relève-t-on.



Le processus d'inscription sur la liste rouge identifie également les lacunes dans les connaissances, guidant ainsi les efforts de recherche. Ainsi, certaines espèces ont été déclassées non seulement grâce à des interventions directes de conservation, mais aussi grâce à une amélioration significative des connaissances.