Près d'un Américain sur deux a eu un membre de sa famille incarcéré

Près de la moitié des Américains ont un membre de leur famille proche qui a passé au moins une nuit en prison, selon une étude rendue publique jeudi, qui illustre à nouveau le caractère massif des incarcérations aux Etats-Unis.

Cette enquête intervient alors que le président Donald Trump a apporté son soutien à un projet de loi bipartisan visant à réformer les peines plancher imposées dans des affaires de stupéfiants, qui devrait permettre de réduire la population carcérale. Environ 45% des adultes interrogés par des chercheurs de l'université Cornell ont déclaré qu'un parent, conjoint, enfant, frère ou soeur avait été incarcéré au moins une fois dans leur vie, ne serait-ce que pour une nuit.

Plus lourd en conséquence: 22,8% des sondés ont vu ce proche passer plus d'un mois en prison, 13,9% plus d'un an et 3% plus de dix ans, selon cette étude financée par l'organisation FWD.us, fondée par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg pour promouvoir des réformes dans les domaines de l'immigration et du droit pénal. Rappelant que l'incarcération d'un proche représente une lourde charge financière et psychologique, les auteurs de cette enquête espèrent qu'elle serve de "piqûre de rappel sur le travail nécessaire pour soulager les maux causés par ces incarcérations de masse".

Cet été, ils ont interrogé 4.041 adultes, représentatifs de la population américaine. En extrapolant à partir de leurs réponses, ils estiment que 6,5 millions d'adultes américains (1 sur 38) ont actuellement un proche en prison. Ils confirment que les Noirs sont plus concernés que les Blancs (63% versus 42% ont vu un proche passer au moins une nuit en détention), les pauvres que les riches et les habitants du Sud et de l'Ouest plus que ceux du Nord-Est du pays. L'adoption de lois particulièrement répressives depuis 1980 a fait exploser la population carcérale aux Etats-Unis, qui est aujourd'hui quatre fois plus importante qu'il y a quarante ans avec un million et demi de détenus dans les prisons fédérales et d'Etat.

Avec 710 détenus pour 100.000 habitants, les Etats-Unis gardent derrière les barreaux beaucoup plus d'hommes et de femmes que les autres démocraties occidentales (147 au Royaume-Uni, 118 au Canada, 108 en Belgique, 98 en France).

Depuis quelques années, des mesures sont prises pour tenter d'inverser la tendance. Le projet de loi endossé à la mi-novembre par Donald Trump a été porté par des sénateurs républicains et démocrates. Il vise notamment à supprimer les peines automatiques de 25 ans de prison en cas de 3e condamnation pour une affaire de drogues, même mineure.

Certains conservateurs partisans d'une ligne dure en matière pénale freinent toutefois son adoption.