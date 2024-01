Première édition du Festival national de la musique de jeunes à Chichaoua

La ville de Chichaoua s'apprête à accueillir, les 19 et 20 janvier, la première édition du Festival national de la musique de jeunes, un événement placé sous le signe "La musique et le développement de jeunes".



Conçu de manière à contribuer à la promotion de la scène artistique locale et à l’émancipation culturelle des jeunes, ce Festival est initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication-département de la culture, en partenariat avec la préfecture de la province, le Conseil provincial et le Conseil communal de Chichaoua.



A travers l’organisation de ce Festival, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication-ambitionne de pérenniser cette manifestation artistique éclectique, et de l’insérer sur la liste des grands festivals nationaux et par là, de s’ouvrir sur les différentes énergies créatives parmi les jeunes dans le domaine musical.



La finalité est aussi d’accompagner le talent artistique de ces jeunes, dans l’optique d’intégrer les économies de l’art, sur la base d’une démarche constante favorisant ce sentiment de fierté du patrimoine artistique national, et l’ouverture sur les courants artistiques modernes si singuliers de par les multiples aspects de la créativité et de l’art authentique, expliquent les organisateurs.



Et de poursuivre que cette édition verra la participation de 11 groupes musicaux alliant, en toute finesse et subtilité, patrimoine artistique national et musique moderne, dont les troupes de "Houmada", "Tisskiouine", "Lehrarcha", "Al Friqa Anouhassiya", outre le groupe musical de Saad El Kamili, et les groupes "DB-Bano", "Fusion Gnawa" ou encore, "Agogos".

Les festivaliers parmi les habitants et les visiteurs de la ville de Chichaoua seront également au rendez-vous avec les stars "Mohamed Adli" et "Zakaria Ghafouli", ou encore Cheb Abdo Chak.



L’un des moments forts de cette édition sera l’hommage qui sera rendu à l’artiste "Khadija Habib Eddine" connue sous le nom de "Khadija Al Marrakchia", et à l’artiste "Lahcen Bayou", en signe de reconnaissance de leur expérience artistique confirmée, et de leur contribution créative et sérieuse tout au long de leurs parcours artistiques riches et distingués.



Parallèlement aux deux grandes soirées musicales prévues, le menu de cet événement musical éclectique comprend deux ateliers de formation autour des spécificités de la créativité artistique, qui auront lieu à la Maison de jeunes Ait Hadi à Chichaoua, au profit des jeunes.



Ces ateliers se fixent pour mission de permettre aux jeunes intéressés par l’action créative, d’acquérir les techniques artistiques de base, à même de les aider à accumuler des expériences musicales solides qui respectent le goût général et promeuvent l’esthétique artistique, conclut la même source.