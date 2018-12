Première défaite de la saison du Raja à Rabat

Le FUS de Rabat s'est imposé à domicile face au Raja de Casablanca par 1 but à 0, vendredi soir en match d’ouverture de la 11ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, au Complexe sportif Moulay Abdellah.

L’unique réalisation des Fussistes a été inscrite par Karim Benaarif à la 18è minute de jeu.

Cette victoire permet au FUS (13 points) de grimper à la 6è place, aux côtés du Rapide Oued Zem. Récents vainqueurs de la Coupe de la Confédération africaine de football, les Verts occupent la 14è position avec 9 points, ex-aequo avec l’AS FAR.

Samedi, l'Olympic de Safi (OCS) a été tenu en échec 1-1 à domicile par l'Olympique de Khouribga (OCK).

L’OCK a ouvert le score du point du pénalty par Youssef Oggadi (19è), avant que Tony Omayarue Edjomariegwe n'égalise pour l’OCS aux arrêts de jeu du match (90è+2).

Avec un total de 16 points, l’OCS n'a pas réussi à s’échapper en tête du classement et pourrait être dépassé en cas de victoire de ses poursuivants immédiats (HUSA, CAYB, WAC et DHJ). Quant à l’OCK (13 points), il se hisse à la 6è position, aux côtés du FUS de Rabat et du Rapide Oued Zem.

Le deuxième match disputé samedi au stade municipal de Berrechid s’est soldé sur un nul blanc entre le Kawkab de Marrakech et la Renaissance de Berkane.

Avec un total de 10 points, la RSB se hisse à la 11è place, aux côtés de l'Ittihad de Tanger, du Mouloudia d'Oujda et de Chabab Rif Al Hoceima. Pour sa part, le KACM (12 pts) rejoint, en 8è position le Moghreb de Tétouan.

Il convient de rappeler que trois rencontres comptant pour cette journée devaient opposer hier le CAYB à l’IRT, le RCOZ au HUSA et le WAC à l’ASFAR. Cette manche, coïncidant avec l’entame du second tiers du championnat, devra se clôturer aujourd’hui avec la programmation de deux matches.

Le premier opposera à partir de 15 heures au terrain municipal à Oujda le Mouloudia local au Chabab Rif d’Al Hoceima, tandis que le second match mettra aux prises à 18 heures au stade Saniet Rmel à Tétouan le MAT avec le DHJ.