Première clinique mixant cannabis et médecine traditionnelle en Thaïlande

La Thaïlande a inauguré lundi sa première clinique gouvernementale fusionnant médecine traditionnelle et cannabis médical, les autorités espérant surfer sur le business de la marijuana à usage thérapeutique un an après sa légalisation.

Le royaume est le premier pays d'Asie à se lancer dans un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël. "Nous nous battons pour une meilleure santé des Thaïlandais et pour de meilleurs débouchés économiques", a déclaré le ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul, lors de l'inauguration de la clinique dans l'enceinte du ministère.

"Si l'extraction d'huile de cannabis peut donner les résultats que nous attendons, cela peut aussi être une autre option pour les Thaïlandais de gagner plus de revenus", a ajouté le ministre, dont le parti Bhumjaithai avait fait campagne lors des législatives de mars 2019 pour la légalisation.

Une file d'attente de plusieurs centaines de personnes s'est formée dès l'ouverture de l'établissement pour recevoir gratuitement des flacons de 5 à 10 mg d'huile de cannabis.

Une huile utilisée pour atténuer les effets secondaires des traitements contre le cancer, les symptômes de la sclérose en plaques, certains troubles du comportement, les insomnies, les migraines ou encore les raideurs musculaires.

Les patients recevront un traitement gratuit pendant deux semaines, d'après le ministre.

Ma fille, née avec une paralysie cérébrale et en fauteuil roulant, "ne dort pas bien, ce qui m'empêche aussi de dormir", a relevé à l'AFP sa mère, Supatra Ulapatorn. Avec le cannabis, "elle est plus calme, donc je pense que c'est efficace". La marijuana, classée comme narcotique dans les années 1970, était déjà utilisée depuis longtemps malgré son interdiction dans la médecine traditionnelle thaïlandaise. Puis, le pays a légalisé en décembre 2018 l'usage du cannabis médical et non récréatif.

La production, la culture et la vente ont été limitées aux producteurs thaïlandais titulaires d'une licence pour les quatre prochaines années afin de protéger le marché national.

Le texte, d'après ses détracteurs, ne bénéficie toutefois pas aux petits exploitants mais plutôt aux grandes compagnies agro-industrielles qui ambitionnent de tirer un maximum de profit de ce filon. Le marché mondial du cannabis médical pourrait s'élever à 55,8 milliards de dollars en 2025 (49 milliards d'euros), un chiffre quasiment multiplié par cinq par rapport à 2015, selon une étude du cabinet Grand View Research en 2017.