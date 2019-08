Premier match officiel du WAC après la trêve estivale

Le Wydad affrontera ce samedi les Soudanais d’Al Merreikh dans le cadre du premier tour de la Coupe Mohammed VI des clubs au stade d’Al Merreikh à Omdurman. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 19h.

Les joueurs et le staff technique ont quitté l’aéroport Mohammed V mardi soir, après une dernière séance d’entraînement. Un long périple les attendait , et ce pour une simple raison : l’absence de vol direct reliant le Maroc au Soudan. Donc il a fallu faire escale à Dubaï avant de se diriger vers Khartoum. Soit un périple d’un peu plus de 12.000 km. Après ce long voyage, la délégation marocaine est bien arrivée à destination, mercredi sur le coup de 17h, heure locale. Les Rouge et Blanc ont effectué des séances d’entraînement jeudi et vendredi.

Pour sa part, le coach serbe Zoran Manojlovic dirigera sa première rencontre officielle à la tête des champions du Maroc. Une rencontre loin d’être une simple sinécure surtout à la lumière de l’esprit revanchard qui animera les joueurs soudanais, récemment éliminés lors du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine par le club algérien de la JS Kabylie. La difficulté qui accompagnera les débuts du néo-entraîneur wydadi, réside également dans l’absence de joueurs cadres, dont Salah Eddine Saidi (blessé) et Ismail El Haddad (pour des raisons administratives). Les conditions climatiques joueront elles aussi un rôle important. Les joueurs du WAC devront faire face à un thermomètre qui atteindra les 42° et une forte humidité.

Après une campagne d’abonnement qui a atteint plus de 5000 réservations, le Wydad tentera de réaliser un bon résultat lors de ce match en vue de disputer le second acte dans de bonnes dispositions.

Pour rappel, le Raja de Casablanca entrera en lice le 21 septembre face au club palestinien d’Al Hilal d’Al Qods. Tandis que le troisième représentant national dans cette compétition, l’Olympique de Safi, affrontera Errifaa du Bahreïn le 30 septembre.