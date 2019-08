Pourquoi la lune et le soleil n'ont-ils pas de noms comme les autres planètes ?

Il y a 100 ans, en Juillet 1919, l'Humanité fondait l'Union Astronomique Internationale. Cette organisation a pour mission d'attribuer officiellement des noms à chacun des objets de notre univers que nous découvrons. Nous lui devons d'ailleurs les noms de chacune de nos planètes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

C'est aussi cette organisation qui décréta en 2006 que Pluton ne serait plus considérée comme une planète de notre système solaire. Mais une question demeure : pourquoi cette organisation n'a pas donné de nom précis à notre lune et notre soleil ?

La valeur d'un prénom

A la question "pourquoi ne donne-t-on pas de nom à notre soleil et notre lune ?", l'union répond "ils en ont un". En effet "La Lune" et "Le Soleil" sont désignés en nom propre, avec une majuscule en début indiquant que leur appellation doit être considérée comme un véritable nom. Mais n'est-ce pas un peu trop simple ? Ne sommes-nous pas quelque part des ingrats par ce geste ?

Après tout, un nom est une particularité, une façon de démarquer et de reconnaître le caractère unique propre à cette chose ou cette personne. Imaginez-vous l'espace d'un instant être appelé "humain.e" plutôt que par votre joli prénom. Quel manque de goût, quelle cruauté pour de si belles créations de mère nature ... Et pourtant, cette façon de nommer ces deux symboles du jour et de la nuit pourrait bien au contraire signifier leur grande importance à nos yeux comparé aux autres objets tapissant notre ciel.

D'après la NASA, la réponse vient de notre passé : avant que le célèbre savant Galilée ne découvre les lunes de Jupiter au début du 17ème siècle, nous ne savions pas qu'il existait d'autres lunes que la nôtre. Notre satellite était alors la seule lune : "La Lune". Pour les différencier de notre propre lune, les lunes de Jupiter furent nommées avec des noms distincts tels qu'Europe, Callisto, ou encore Ganymède.

Pour cette même raison, nous appelons le soleil "Le Soleil", une appellation que l'on pourrait affectueusement comparer à celle de "Papa" et "Maman". A l'inverse, le fait de ne pas leur avoir donné d'autres noms démontre à quel point ces deux objets sont finalement au coeur même de notre existence.