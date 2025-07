Football féminin : Le marché des transferts devrait connaître une forte croissance

Le marché des transferts dans le football féminin connaît une croissance rapide et pourrait atteindre des sommets inédits dans les prochaines années, a affirmé la directrice à l’UEFA, Nadine Kessler, dans une déclaration rapportée par la presse allemande.



“Je pense que le marché des transferts va exploser”, a déclaré Mme Kessler, estimant que les indemnités pourraient, à terme, franchir la barre des 100 millions d’euros.

“Je ne sais pas quand nous atteindrons ce seuil, mais si le rythme actuel se poursuit, cela ne prendra pas trop de temps”, a ajouté la responsable du football féminin à l’UEFA.



Selon l’ancienne internationale allemande, le système de transferts introduit en 2018 par la FIFA a permis une multiplication par dix du volume des transactions en sept ans. Cette dynamique s’accompagne d’un intérêt croissant des clubs pour l’acquisition de joueuses, notamment en Angleterre, a-t-elle précisé.



Mme Kessler anticipe ainsi une évolution comparable à celle du football masculin, avec des transferts de plus en plus coûteux. Elle y voit une opportunité de revenus pour les clubs, tout en appelant à préserver la viabilité financière du football féminin sur le long terme.

Si la croissance évoquée par Mme Kessler devait se maintenir, soit une multiplication par dix tous les sept ans, le seuil des 100 millions d’euros sera franchi en 2039, soulignent les médias.



De son côté, Jasmina Čović, directrice de la Women’s Football Agency basée en Allemagne, citée par la presse, a relevé que plusieurs clubs comme Galatasaray, Parme ou Côme commencent à investir également dans le football féminin et proposent de bons salaires.

Selon cette responsable d’une agence spécialisée dans la gestion et la représentation de joueuses, l’activité d’agent dans le football féminin connaît elle aussi une forte croissance. “Il y a dix ans, il y avait moins de dix agents dans toute l’Europe. Aujourd’hui, ils sont plus de 300 dans les principaux championnats”, affirme Mme Čović.



A ce jour, seuls deux transferts supérieurs à un million d’euros ont été enregistrés dans le football féminin : celui d’Olivia Smith, de Liverpool à Arsenal, et celui de Naomi Girma, de San Diego à Chelsea. En Allemagne, le record s’élève à environ 400.000 euros, pour le transfert de Lena Oberdorf de Wolfsburg au Bayern Munich.