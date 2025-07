Ultime acte fatal pour les Lionnes de l’Atlas

La sélection marocaine a fait preuve d’héroïsme, mais a perdu sur le fil la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2024), face au Nigeria par 3 buts à 2, samedi soir au stade olympique de Rabat.



Coriaces dans les duels individuels, concentrées, solidaires et fortes techniquement, les Lionnes de l’Atlas ont pu compenser la supériorité physique des Nigérianes et ont produit un excellent début de match, avant d’être trahies par leur condition physique, après un parcours long et dur, et de rater de peu leur premier sacre continental.



Dans la foulée de cette défaite amère, les Marocaines ont signé un triple exploit: mener au score devant une équipe qui n’a pas vécu une telle situation durant cette CAN, freiner une des attaques les plus prolifiques de cette édition (du moins en première mi-temps) et semer le doute parmi la meilleure défense de cette compétition (1 but encaissé avant cette finale).



Les Lionnes de l’Atlas ont démarré le match du bon pied, avec une ouverture du score précoce signée Ghizlane Chebbak (12e), sur un tir des 25 mètres qui met les siennes sur orbite.



L’équipe du Nigeria, menée au score pour la première fois lors de cette compétition, essaie de réagir et jette tout son poids dans la bataille, mais bute sur un bloc marocain vigilant.



Loin de se contenter de défendre, les Marocaines ont déroulé leur jeu offensif et finissent par doubler le score 12 minutes plus tard, par le biais de Sanaa Mssoudy (24e), qui reçoit un centre de Hanane Ait El Haj sur le flanc gauche et fait vibrer les filets adverses d’un tir croisé dans le côté opposé.



A la reprise, les Lionnes de l'Atlas ont dû gérer, tant bien que mal, une pression haute des Nigérianes, désireuses de se rattraper. La domination nigériane, favorisée par une baisse de régime des joueuses de l’équipe nationale, a donné lieu à un penalty transformé par Ijeoma Okoronkwo (64e), qui réduit le score (2-1).



Malgré les efforts des Marocaines pour installer leur jeu et rétablir l’équilibre, elles ont fini par céder, sur l’égalisation de Folashade Ijamilusi (71 e) et le troisième but de Onyi Echegini (88e).



Cette finale s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe et du président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.



La troisième place de cette édition revient à la sélection ghanéenne, qui a battu l’équipe de l'Afrique du Sud par 4 tirs au but à 3 (temps réglementaire 1-1), en match de classement, vendredi au stade Larbi Zaouli à Casablanca.