Pour éviter les problèmes cardiaques : Dormez mieux !

Les adultes qui dorment le mieux ont 42% de risque en moins d'avoir des problèmes cardiaques que ceux avec un mauvais rythme de sommeil. Les problèmes cardiaques touchent plus de 26 millions de personnes, et des preuves récentes indiquent que les troubles du sommeil peuvent jouer un rôle dans leurs développements. C'est ainsi qu'une étude a été conduite pour vérifier le lien entre les problèmes cardiaques et le sommeil.



Un bon rythme nocturne implique notamment le fait de se lever tôt le matin, dormir entre 7 et 8 heures par nuit, et ne pas avoir d'insomnies ou de ronflements. Les chercheurs ont analysé les données de 408.802 participants âgés de 37 à 73 ans, recrutés entre 2006 et 2010. L'équipe a ainsi récolté les données sur la qualité de leur sommeil et leurs rythmes nocturnes, ainsi que leurs problèmes cardiaques, jusqu'en avril 2019.



« Le bon rythme de sommeil que nous avons créé était fait sur cinq comportements de sommeil », explique Lu Qi, l'un des auteurs de l'étude, et professeur d'épidémiologie, directeur du centre de recherche sur l'obésité de l'université de Tulane, à la Nouvelle Orléans. « Nos découvertes prouvent l'importance d'améliorer son sommeil, afin d'éviter les problèmes cardiaques », ajoute-t-il.



Après avoir pris en compte des facteurs tels que le diabète, l'hypertension et les médicaments, les personnes ayant un bon rythme de sommeil avaient 42% de risques en moins d'avoir des problèmes cardiaques. En outre, ils ont trouvé que les problèmes étaient encore plus bas chez les personnes se levant tôt. Ces découvertes ont été publiées dans le journal Circulation, de l'American Heart Foundation