Pour célébrer les sites historiques marocains

La Kasbah des Oudayas à Rabat a abrité, samedi soir, la représentation de la pièce de théâtre "Sous le ciel de Tanger", de la troupe Saloua Regragui, une œuvre artistique célébrant la richesse des sites historiques marocains.



Ce spectacle théâtral immersif et itinérant s’inscrit dans le cadre du projet "Le patrimoine sur scène", une initiative visant à valoriser les monuments historiques du Royaume et à promouvoir la richesse de son patrimoine matériel et immatériel.



L'intrigue de la pièce se déroule dans la célèbre demeure "Perdicaris" à Tanger, et replonge dans l’atmosphère de l’année 1924, à une époque où la cité du Détroit, alors zone internationale, était le théâtre de nombreux événements diplomatiques et artistiques.



Dans une déclaration à la presse, la metteuse en scène, Saloua Regragui, a indiqué que cette création artistique ambitionne de plonger le public dans une période de l’histoire de Tanger et du Maroc en général, afin d’en explorer les multiples dimensions.

Cette pièce, a-t-elle ajouté, reflète la coexistence des Marocains avec les différentes circonstances et événements dont la ville du Détroit a été le théâtre.



De son côté, Naïma Slimi, auteure et productrice, a affirmé que "Sous le ciel de Tanger" constitue la première création inscrite dans le cadre du projet "Le patrimoine sur scène", précisant que l’objectif est de contribuer à la valorisation des sites et du patrimoine nationaux.

Et de poursuivre que le choix de la Kasbah des Oudayas pour accueillir cette représentation participe à la mise en valeur du riche patrimoine marocain et à sa promotion, notamment auprès des jeunes générations.

"Sous le ciel de Tanger" est la première expérience théâtrale en plein air de la troupe Saloua Regragui, fondée en 2019 et dont les créations s’inspirent de la richesse de l’histoire marocaine.