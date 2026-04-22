Le théâtre marocain à l’honneur à Sidi Bernoussi

La salle de conférences de la Maison des jeunes de Sidi Bernoussi a été le théâtre, samedi 18 avril 2026, d’une manifestation culturelle d’envergure organisée par le Club de citoyenneté, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, sous le thème : «Le théâtre marocain : réalités et perspectives ».



Cette rencontre a réuni plusieurs écrivains et metteurs en scène marocains, reconnus pour la richesse de leurs parcours et la profondeur de leurs créations, alliant réflexion intellectuelle, sens esthétique et engagement envers les enjeux humains.

La séance a été présentée et animée par le metteur en scène Chouki Nour Eddine, dont l’aisance oratoire et la qualité de l’animation ont insufflé une dynamique interactive à l’événement.



La conférence a débuté par l’intervention du docteur et dramaturge El Meskini Sghir, figure emblématique du théâtre marocain, qui a dressé un état des lieux de la pratique théâtrale. Il a mis en exergue les principales contraintes freinant son essor, notamment le manque de textes engagés traitant des problématiques sociales. Il a également proposé une analyse critique des dysfonctionnements du secteur, accompagnée de pistes de réflexion visant à le revitaliser, en insistant sur la nécessité de soutenir l’écriture dramatique et de renforcer la formation.



Pour sa part, Hassan Bentaleb, comédien et metteur en scène spécialisé dans l’expression corporelle, a livré une intervention riche, partageant son expérience artistique mêlant formation, encadrement et pratique, ainsi que ses expériences à l’international. Il a proposé des pistes concrètes pour le développement du théâtre marocain, tout en évoquant les défis liés aux mécanismes de soutien et leurs répercussions sur la scène théâtrale.



De son côté, Ahmed Azal, metteur en scène et comédien, a ouvert son intervention par un aperçu historique du théâtre à Sidi Bernoussi, mettant en lumière plusieurs initiatives locales pionnières, telles que la Troupe Assalam, l’Atelier Chams, la Troupe Oscar, Adwae Arrak’h, la Troupe Al Karama et l’Association Lilia. Il a plaidé en faveur de mécanismes de soutien fondés sur la transparence et la reddition des comptes, tout en soulignant l’importance de la qualité artistique et du marketing culturel.



Un moment fort de la rencontre a été la mise à l’honneur de l’actrice Nahila Boubcher, membre de la troupe Oscar de Sidi Bernoussi, récompensée pour avoir obtenu le prix de la meilleure actrice grâce à son interprétation remarquable dans la pièce «Aïtat Al Hal», suscitant une vive admiration de la part du public.



La rencontre s’est achevée par une séance de signature des œuvres théâtrales d’El Meskini Sghir, dans une atmosphère conviviale et festive, témoignant de l’engagement du public et de la richesse des échanges.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique culturelle impulsée par le Club de citoyenneté, visant à stimuler le débat artistique et à ouvrir de nouvelles perspectives pour le théâtre, tant au niveau local que national.



H.T