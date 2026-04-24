15.000 spectateurs attendus pour la 3ème édition de Comediablanca du 02 au 06 juin 2026

Quelque 15.000 spectateurs sont attendus pour la 3ème édition de Comediablanca prévue du 02 au 06 juin prochain, ont annoncé jeudi à Casablanca les organisateurs du festival.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, la cofondatrice du festival, Myriam Bouayad Amine, a souligné que "Comediablanca s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique de transformation profonde, où le rire devient un véritable levier de structuration culturelle et de rencontre entre les publics", mettant en avant une vision visant à faire du festival une plateforme régionale et internationale des arts comiques.



Elle a, dans ce sens, relevé que cette troisième édition ambitionne de réunir plus de 15.000 spectateurs, traduisant la montée en puissance du festival et l’adhésion croissante du public à ce rendez-vous.

De son côté, le cofondateur Saad Lahjouji Idrissi a affirmé que "cette troisième édition marque une montée en puissance assumée, avec une ambition claire: renforcer l’écosystème de l’humour au Maroc et accompagner son rayonnement à l’échelle continentale et internationale".



Et de souligner que le festival accorde également une place centrale à la transmission des connaissances, notamment à travers l’organisation de masterclasses et d’espaces d’échange dédiés aux jeunes talents.

Pour sa part, le directeur artistique Amir Rouani a relevé que "l’objectif est de proposer une expérience immersive complète, où chaque soirée s’inscrit dans une narration artistique cohérente, allant au-delà du simple spectacle pour créer une véritable émotion collective".



Le festival Comediablanca revient pour une troisième édition du 02 au 06 juin prochain marquant un tournant majeur dans son développement, avec une programmation élargie sur cinq jours mêlant spectacles, transmission et expériences immersives, consacrant ainsi un impact culturel durable.

Porté par l’Agence Tendansia, le festival franchit un cap en évoluant vers un véritable écosystème culturel articulé autour de la scène, de la formation et de l’interaction avec le public, ont indiqué les organisateurs.



Cette nouvelle édition propose un format étendu, passant de deux à cinq jours, avec deux journées dédiées aux masterclasses gratuites (2 et 3 juin) et trois grandes soirées au Complexe Mohammed V (4, 5 et 6 juin), confirmant l’ambition du festival de renforcer son impact culturel et artistique.

Les masterclasses, animées par des figures de renom telles que Taliss, Amir Rouani et Mouna Fettou, visent à promouvoir la transmission et à accompagner les jeunes talents dans leur développement artistique.



Côté scène, le festival proposera trois soirées distinctes. La première, prévue le 4 juin, prendra la forme d’un gala 100% marocain, animé par Taliss, réunissant plusieurs figures de la scène nationale, dont Oussama Ramzi, Saïd & Wadie, Ayoub Idri, Rachid Rafik, Driss & Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zouhair Zair et Wahiba Bouya.

La soirée du 5 juin sera, quant à elle, consacrée à l’humoriste Jalil Tijani, qui présentera une version revisitée de son spectacle à succès "Jeux de Société", enrichie de nouvelles séquences et de la participation d’invités.



Enfin, le 6 juin viendra clore le festival avec un gala francophone orchestré par Kheiron, réunissant sur scène Laurie Peret, Mimo Lazrak, Mehdi Boussaidan, Doully, John Sulo et Hamaka, ainsi que d’autres invités, dans une rencontre artistique ouverte sur les différentes sensibilités de l’humour international.

Au-delà des spectacles, Comediablanca propose également un village immersif, conçu comme un espace de vie et de partage, renforçant son positionnement en tant qu’événement culturel global.