"L’épée et l’amour", la Commedia dell’arte revisitée au Forum de l’ISADAC

Les étudiants de quatrième année de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle (ISADAC) ont présenté, samedi soir à Rabat, la pièce de théâtre "L’épée et l’amour", fruit de leur stage consacré à la Commedia dell’arte.



Inscrite dans le cadre de la 4e édition du Forum de l’ISADAC, organisée les 25 et 26 avril sous le thème "La Femme", cette création artistique a été encadrée par le metteur en scène et comédien italien Carlo Damasco. Le projet a permis aux étudiants d’explorer un genre théâtral populaire italien tout en développant leur créativité et leurs compétences scéniques.



La pièce propose une rencontre originale entre les codes de la Commedia dell’arte et ceux de l’art populaire marocain "Halka". Elle aborde la question de l’amour et de la quête du partenaire dans la société marocaine, à travers chants, danses folkloriques et chorégraphies immersives, dans lesquelles le public, disposé en cercle autour des acteurs, a chaleureusement applaudi la performance. Mêlant plusieurs dialectes marocains ainsi que le français et l’italien, les étudiants ont exploré différentes dimensions de l’amour, notamment le choix du partenaire, le mariage et la vie conjugale.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de l’ISADAC, Latifa Ahrar, a souligné que ce stage a permis aux étudiants de s’approprier les techniques de la Commedia dell’arte, en résonance avec des formes spectaculaires marocaines telles que la "Halka".



Elle s'est également félicitée de l’initiative étudiante dans l’organisation du forum, ainsi que de leur créativité et de leur esprit d’innovation.

De son côté, Carlo Damasco a mis en avant l’importance de ce type d’expérience dans le parcours de formation des étudiants, saluant leur "talent fabuleux et incroyable" et leur contribution à l'enrichissement de la scène artistique marocaine.



Le président de l’Association des étudiants de l’ISADAC, Abderrahman Zouad, a quant à lui indiqué que le Forum constitue une opportunité privilégiée pour les étudiants de mettre en valeur leurs compétences organisationnelles et artistiques.

Il a précisé que l’événement comprend des ateliers pratiques visant à renforcer les capacités des jeunes artistes et à promouvoir leurs créations.