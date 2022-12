Pour CNN, les Lions de l'Atlas ont unifié les Arabes

Le parcours exceptionnel de la sélection marocaine de football à la Coupe du monde au Qatar a unifié les Arabes, souligne mercredi la chaîne d'information américaine CNN.



Les Lions de l'Atlas ont marqué la Coupe du monde au Qatar, déjoué tous les pronostics et atteint un stade avancé de la compétition qu'aucune autre équipe africaine n'a réussi à y parvenir, note CNN dans un article publié sur son site internet.



«Les succès du Maroc ont donné lieu à des moments mémorables, un match nul contre les finalistes de 2018, la Croatie, une victoire émouvante contre la Belgique, deuxième au classement FIFA, et une autre victoire contre le Canada » rappelle la chaîne d'information américaine.



"Les images de l'entraîneur Walid Regragui soulevé joyeusement dans l'air et des joueurs se prosternant sur le gazon sont devenues emblématiques," note la même source, ajoutant que "sans aucun doute, les images les plus puissantes et les plus réconfortantes du tournoi ont été celles de ces héros conquérants endurcis au combat célébrant avec leurs mères," ajoute le média.



"Cette ambiance joyeuse s'est propagée bien au-delà des stades et des rues du Qatar", relève CNN, qui note que les peuples arabes ont célébré les victoires de l'équipe marocaine, estimant que, comme une œuvre d'art, chacun peut donner sa propre interprétation du chemin vers la gloire du Maroc.



"Le sport a toujours eu le pouvoir de changer le monde, mais quoi qu'il arrive à cause de ces quatre semaines au Qatar, les joueurs, les fans et les journalistes qui couvrent les matchs savent qu'il n'a pas besoin d'être amplifié au-delà de la ligne de touche pour être spécial, estime l'auteur de l'article.



Les joueurs marocains "sont devenus des figures quasi mythiques", ajoute la même source, notant que "la fierté des mères des Lions de l'Atlas ne sera jamais oubliée".