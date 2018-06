Potins Russia 2018

Hymne à la victoire

Reprise par le site Futura science et publiée par l’European journal of sport, une étude menée par des chercheurs des universités de Staffordshire au Royaume-Unis et du Queensland (Australie) s’est focalisée sur la relation de cause à effet entre l’attitude des joueurs au moment de chanter les hymnes nationaux et leur prestation pendant le match. L’enquête est basée sur des critères tels que le chant de l’hymne en entier ou pas, l’intensité, l’expression du visage, joueurs bras dessus bras dessous ou pas. Elle conclut que les équipes dont le chant est le plus enthousiasmant concèdent moins de buts, et qu’à partir des huitièmes, les chances de victoire montent en flèche. Par contre, énorme bémol, les chercheurs ne tiennent pas compte du fait que l’hymne espagnol ne comporte pas de paroles.



L’humour britannique

Toujours aussi hilarants ces Anglais. Après le clip réalisé par la Fédération anglaise de football pour annoncer la liste des 23 sélectionnés pour le Mondial, la BBC y va du sien aussi, en célébrant d’ores et déjà la victoire finale des Trois Lions, le 15 juillet, jour de la finale. Dans celui-ci, la chaîne anglaise a imaginé des billets de 10 livres sterling à l’effigie de Raheem...Sterling, ou encore une statue de Jesse Lingard en plein dab. Mais le prix de la meilleure mise en scène est attribué à la séquence où l’on aperçoit l’image de Harry Kane projetée sur la façade du Parlement ou celle de Dele Alli, aux premières loges dans la tribune de Buckingham au côté de la reine Elizabeth.



Champions du monde brouillés

Les deux anciens champions du monde, l’Allemand Bastian Schweinsteiger et l’Italien Marco Materazzi se sont gentiment chambrés lorsque le premier nommé, invité sur le plateau de la chaîne canadienne TNS, a donné son pronostic sur le favori de ce Mondial. Le joueur qui évolue sous les couleurs de Chigago en MLS, en a profité pour taquiner la Squadra Azzurra en citant «l’Italie et les Pays-Bas» soit deux équipes non qualifiées. Materazzi a peu goûté à la pique du milieu de terrain et n’a pas hésité à lui rafraîchir la mémoire en rappelant qu’en 2006, son équipe nationale avait sorti les Allemands, chez eux, à Dortmund, en demi-finales (2-0) : «Nous sommes autant favoris que toi à Dortmund en 2006 !!! Tu te souviens quand tu avais mangé de la pizza ?»



La Stat vintage :

L’attaquant anglais Gary Lineker, animateur de nos jours, est, depuis 1966, le joueur qui a disputé le plus de minutes en Coupe du monde sans faire la moindre passe à un coéquipier en 714 minutes passées sur le terrain.