Cérémonie en l'honneur de l’équipe nationale sacrée au championnat arabe d’athlétisme U18

Une réception a été organisée mardi à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, en l'honneur de la sélection nationale d'athlétisme des moins de 18 ans (U18), qui a terminé en tête du classement général du 10e championnat arabe, organisé du 12 au 15 septembre à Taïf, en Arabie Saoudite.

Le Maroc a dominé le tableau des médailles du championnat (garçons/filles) avec 31 médailles, 10 en or, 13 en argent et 8 en bronze.



S'exprimant à l'arrivée à Casablanca de la délégation marocaine, le porte-parole de la Fédération Royale marocaine d’athlétisme (FRMA), Mohamed Nouri, a souligné que les athlètes marocains étaient engagés dans toutes les épreuves techniques, ainsi que les courses de fond et de demi-fond, précisant que la participation marocaine a marqué "un succès" comme en témoigne la moisson de médailles décrochées.



Il a indiqué que la sélection nationale était composée de 31 athlètes (15 filles et 16 garçons), mettant en avant le rôle des centres régionaux de formation, des clubs et des ligues, dans la formation de ces champions, en collaboration avec la FRMA, appelant les pratiquants d'athlétisme à persévérer en vue de représenter dignement le Maroc dans les diverses compétitions internationales.



Pour sa part, l'athlète Saida Albouzi, de l'Académie internationale Mohammed VI d'Ifrane, a exprimé sa joie d’avoir remporté la première place au 800 mètres et offert une médaille d’or au Maroc, affirmant sa détermination à participer aux plus grandes manifestations sportives internationales.



Abdelghafour Ahizoune, sociétaire du Club Haut Malouia d’athlétisme qui a remporté la médaille d’argent au 2000 mètres steeple, a salué les efforts de la FRMA pour garantir des conditions favorables aux athlètes et une bonne participation à ce championnat, mettant en avant également le travail des encadreurs et des entraîneurs.



Le championnat arabe d’athlétisme U18, qui a pris fin dimanche dernier, a connu la participation de 18 pays : Arabie Saoudite (pays hôte), Maroc, Jordanie, Emirats Arabes Unis, Egypte, Yémen, Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman, Syrie, Liban, Soudan, Irak, Tunisie, Mauritanie, Libye, Algérie. Une vingtaine de disciplines sportives étaient par ailleurs au menu de la compétition.