Position extérieure globale : Une situation nette débitrice de 788,8 MMDH en 2023

La position extérieure globale (PEG) du Maroc a affiché une situation nette débitrice de 788,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, soit un allégement de 10,4 MMDH par rapport à fin 2022, selon l'Office des changes.



Ce résultat s’explique, principalement, par l’amélioration du solde des avoirs de réserve de 21,8 MMDH (+6,4%) et le recul du solde débiteur des autres investissements de 22,2 MMDH, atténué par la hausse du solde débiteur des Investissements directs de 1,7% et de celui des investissements de portefeuille de 20,1%, indique l'Office des changes dans son rapport annuel 2020 sur la balance des paiements et la PEG du Maroc.



A fin 2023, la position nette débitrice du Maroc en investissements directs atteint 598,5 MMDH (-588,7 MMDH à fin 2022), constituant le principal poste débiteur de la position extérieure en raison de l’importance de l’encours des investissements étrangers au Maroc par rapport à l’encours des investissements marocains à l’étranger, rapporte la MAP.



L'Office des changes fait aussi savoir que la position nette débitrice des investissements de portefeuille passe de 119,1 MMDH à fin 2022 à 143 MMDH à fin 2023.



Cette évolution résulte d’une hausse des encours des investissements des non-résidents en titres marocains (+24,4 MMDH), explique la même source, notant que les encours des investissements des résidents en titres étrangers restent quasiment stables (+0,5 MMDH).

S'agissant de la position nette en instruments financiers dérivés, vis-à-vis des non-résidents, elle s'est établie à +339,3 millions de dirhams (MDH) contre +313,6 MDH une année auparavant.



Cette évolution résulte, principalement, de la baisse des engagements (260,5 MDH à fin 2023 contre 344,9 MDH à fin 2022) plus importante que celle des avoirs (599,8 MDH à fin 2023 contre 658,5 MDH à fin 2022).



La rubrique "Autres investissements" représente la deuxième grande catégorie fonctionnelle des engagements financiers du Maroc vis-à-vis du reste du monde après celle des investissements directs. En 2023, sa position affiche un solde débiteur de 407,1 MMDH.



La position extérieure représente le patrimoine net du Maroc vis-à-vis du reste du monde. Sa structure est décomposée en cinq catégories fonctionnelles (investissements directs, investissements de portefeuille, dérivés financiers, autres investissements et avoirs de réserve).



La PEG du Maroc est établie principalement sur la base de l’enquête annuelle sur les investissements étrangers (EAIE), de l'enquête trimestrielle de la dette extérieure privée, de l'enquête trimestrielle des crédits commerciaux, de l'enquête sur les produits financiers dérivés.



Ces déclarations sont complétées par les données administratives relatives aux statistiques monétaires et financières et à la dette extérieure publique et des variations des flux du compte financier de la balance des paiements, compte tenu par les variations du taux de change, des cours boursiers et d'autres ajustements.