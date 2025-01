Port de Safi: Baisse de 14% des débarquements de pêche en 2024

Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Safi ont connu une baisse de 14% au titre de l'année 2024, selon l'Office national des pêches (ONP).



Dans son dernier rapport statistique relatif à la pêche côtière et artisanale au Maroc pour 2024, l'Office précise que les quantités débarquées au cours de l'année écoulée se sont élevées à 51.113 tonnes (T), contre 59.315 T en 2023.



La valeur marchande de ces captures a, pour sa part, augmenté de 4% avec 313,13 millions de dirhams (MDH), contre 300,09 millions de dirhams (MDH) une année auparavant, rapporte la MAP.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont baissé de 13% au cours de l’année dernière, soit 47.827 tonnes pour une valeur estimée à 154,96 MDH, contre 163,22 MDH/ 54.868 T en 2023.



En outre, les débarquements des poissons blancs ont enregistré une chute de 17%, soit 1.078 tonnes pour une valeur de 57,40 MDH, contre 1.304 T (60,65 MDH).



S’agissant des céphalopodes, les quantités débarquées ont connu une augmentation de 44%, soit 1.173 T avec des recettes évaluées à 91,32 MDH (+56%).

Les quantités débarquées des crustacés ont enregistré un recul de 48%, soit 90 T avec des recettes d’environ 6,60 MDH (-42%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.336.058 T au titre de l'année 2024, en baisse de 1% par rapport à 2023. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 6% à plus de 10,54 milliards de dirhams.