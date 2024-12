Plus de 24.000 cas de divorce par consentement mutuel en 2023

Un total de 24.162 cas de divorce par consentement mutuel ont été recensés au Maroc en 2023, a indiqué lundi le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, ajoutant que le nombre de cas de divorce révocable pour la même période a atteint 341 sur un total de 249.089 actes de mariage enregistrés.



En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, M. Ouahbi a souligné que son département a pris une série de mesures pour limiter la hausse des cas de divorce, notamment en sensibilisant à l'importance de la préparation préalable à la vie conjugale et en examinant les meilleurs moyens pour établir un système de médiation familiale au sein des services relevant de la justice de la famille, outre le renforcement du rôle des cellules d'assistance sociale dans la médiation familiale et la réconciliation entre époux.



Le ministre a ajouté que le Code de la famille prévoit l'obligation d'entreprendre une tentative de réconciliation entre les époux, citant les institutions, entités et personnes auprès desquelles le juge peut demander assistance pour l'aider à entreprendre la réconciliation entre les époux.



Il s'agit d'une procédure essentielle dans la justice de la famille que le législateur a confiée au juge dans le cadre des attributions qu'il lui incombe, a souligné M. Ouahbi.