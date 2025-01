Plus de 15.000 participants attendus au 35ème Marathon international de Marrakech

Plus de 15.000 athlètes, dont plus de 110 coureurs d’élite, issus des quatre coins du monde, sont attendus à la 35ème édition du Marathon et semi-marathon international de Marrakech (MIM 2025), prévue le 26 janvier, ont annoncé, jeudi à la cité ocre, les organisateurs de cette manifestation sportive d’envergure.



"La 35ème édition du Marathon et semi-marathon international de Marrakech sera exceptionnelle, avec un nombre record de participants", a indiqué le directeur du Marathon, Mohamed Knidiri, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du circuit et des athlètes participants au MIM 2025.



Fidèle à sa réputation, le MIM, qui détient le record africain de l’épreuve, sera rehaussé cette année par la participation de coureurs d’élite de renommée mondiale, dont le Kényan Kitwara Sammy Irop avec un chrono de 2:04:28, son compatriote Kilimo Rhonzas Lokitam (2:06:09) et le Marocain Mohamed Reda El Aaraby (2:06:55), a précisé M. Knidiri.



Chez les dames, l'évènement connaîtra la participation notamment de l’athlète éthiopienne Beyene Tirfi Tsegaye (2:19:41), sa compatriote Bekele Abebech Afework (2:23:33), ainsi que les Marocaines Kaoutar Farkoussi (2:25:35), Rkia El Moukim (2:26:51), Kaltoum Bouaasariya (2:27:22) et Hasna Zahi (2:28:23), a-t-il fait savoir.



"Cette année, nous nous attendons à des performances exceptionnelles et une concurrence rude étant donné que la 35ème édition sera qualificative au Championnat du monde qui aura lieu en septembre prochain", a-t-il assuré, relevant que la cité ocre offre un climat clément en janvier et un parcours propice aux performances.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le MIM, organisé par l'Association le Grand Atlas (AGA), en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine d’athlétisme, la wilaya de la région Marrakech-Safi et le conseil communal de Marrakech, a été classé depuis 2013 au 11ème rang mondial et a reçu en 2020 le label de World Athletics, le rendant qualificatif pour les Championnats du monde et les Jeux olympiques.



Au programme de cette édition figurent également une course au profit des enfants, une "course de bienvenue" de 5 km ouverte à tous, organisée le 25 janvier, dans l’objectif de familiariser les athlètes au climat et à l’ambiance de la ville de Marrakech et une "Journée sans voitures" sous le thème "Environnement et sécurité routière au cœur des priorités".