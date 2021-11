Pluie de buts à Khouribga

Le Youssoufia de Berrechid a imposé un match nul, trois à trois, à son hôte l'Olympique de Khouribga, au complexe OCP, pour le compte de la 11ème journée du Botola D1. Dès le coup d’envoi, les Phosphatiers portent le danger dans le camp adverse. Ainsi, à la 7’, le joueur algérien Mohammed Walid Ben Chrifa inscrit le premier but de l’OCK. Ce but précoce a eu l’effet d’une douche écossaise sur les éléments du Youssoufia, qui semblaient, à certains moments, perdus sur l’aire du jeu. Cela profite aux Khouribguis qui doublent la mise par le biais du Botswanais Tamesong à la 19’. Piqués au vif, les Hrizis sortent de leur réserve et tentent par tous les moyens de réduire le score. Suite à une contre-attaque, ces derniers bénéficient d’un penalty, mais Yassine El Wakili, au lieu de cadrer son tir, envoie la balle dans le décor au bonheur des Phosphatiers. Cependant, ce n’est que partie remise. En effet, quelques minutes après, Mouaad Fekkak réussit à réduire le score (35’). Et avant la fin de la première mitemps, Abdel Khalek Ait Ourahbi remet les pendules à l’heure (42').Ainsi, l’arbitre envoie les 22 protagonistes aux vestiaires sur le score de deux partout. En deuxième période, le coach Karkach exhorte ses hommes à exercer un pressing sur les visiteurs qui se replient en défense et se contentent de contre-attaques rapides. La 53’ voit le but adverse trembler pour la troisième fois grâce à une réalisation signée Zain Eddine Darag Les locaux ont été contraints de poursuivre le match à dix après l'expulsion d'Adnan El Morchidi à la 80’.Les visiteurs profitent de leur supériorité numérique et égalisent dans le dernier souffle du match (90'+3), grâce à Younes Rachid. Suite à ce résultat, le Youssoufia de Berrechid occupe à la neuvième place avec 12 points, tandis que l'Olympique de Khouribga qui n’a gagné que deux matchs depuis le début de la saison, est 11ème avec seulement 11 points dans l’escarcelle.