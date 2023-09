Pavillon marocain à Disney. Une invitation à découvrir une culture ancestrale

Des sons de youyous et des couplets de la chanson mythique de Bouchaib Al Bidaoui «Alabas Wayli Ayli Alabas" attirent l'attention de Brenda.K. En visite au temple du divertissement de Disney à Orlando dans l'État ensoleillé de Floride, la jeune touriste américaine est captivée par les mélodies.



D’un coin à l’autre d’une longue artère où se concentrent des pavillons de plusieurs pays, Brenda parcourt la distance, à grands pas. Elle s'immobilise, enfin, face au majestueux pavillon marocain bâti sur le modèle de la célèbre mosquée Al-Koutoubia.



Après la parenthèse de la crise sanitaire, qui a impacté bien des secteurs économiques, l'espace retrouve vite sa vigueur et son ambiance festive, à la faveur de la forte reprise économique que connaît l'Etat de la Floride en général, une destination de choix pour le tourisme local et international.



Dans cet univers haut en couleurs, un groupe de musiciens marocains enchante l’assistance. Des visiteurs venus des quatre coins du monde semblent conquis par le charme des lieux et la beauté des chants. Cerise sur le gâteau, une danseuse suit brillamment les rythmes et invite les spectateurs à se joindre à la partie dans une ambiance bon enfant.



Des sourires par ci, des youyous par là et des visiteurs qui essayent de s’initier à des chants propres à une culture marocaine ancestrale.



"C’est vraiment magique de voir le Maroc majestueusement représenté au sein de ce monde de Disney et de faire la rencontre d’un groupe de musique marocain", lance fièrement Brahim F., Un Marocain venu en famille depuis Boston pour découvrir ce monde qui recèle plein de secrets.



Même réaction chez O.G, un égyptien natif de Aswane, pour lequel les rythmes marocains, surtout populaires, évoquent pour lui les mélodies populaires de son pays natal. "J’aime écouter ces chansons qui me rappellent, quelque peu, mon pays, l'Egypte", a-t-il indiqué, faisant savoir que le pavillon du Maroc contribue au rayonnement de la culture arabe dans une des destinations touristiques les plus prisées aux États-Unis.



La première partie du show musical touche à sa fin et les musiciens se retirent l’un après l’autre pour une pause bien méritée. L’entrée du pavillon donne sur des murs qui rappellent Bab Agnaou de Marrakech, Bab Boujloud à Fès, Bab Lamrissa à Salé ou encore Bab Marrakech à Casablanca.



A l’intérieur du pavillon, des restaurants et des commerces portant des noms mythiques de la culture marocaine comme le "Tangierine Café" et le restaurant "Marrakech" sont autant de lieux pour découvrir la richesse de la gastronomie marocaine et la variété et la beauté des produits de l’artisanat.



Les visiteurs peuvent en effet déguster du thé à la menthe jusqu'au méchoui marocain ou encore s'acheter des tapis, des tajines ou autres ustensiles made in Morocco. A l’intérieur d’un petit commerce, une femme propose aux visiteurs des tatouages au henné, au grand plaisir de tous.



Inauguré en 1984, le «village» marocain fait partie de 12 pavillons représentant chacun un pays du monde, et formant le parc d’exposition World Showcase. Une véritable œuvre d'art qui continue de susciter l'engouement des visiteurs et renseigne sur la beauté et les multiples atouts touristiques et culturels d’un Maroc millénaire.