Quand la beauté des airs d’opéra et des chansons napolitaines illumine la scène casablancaise

Avec les ténors Andrea Cesare Coronella, Antonio Palumbo et Cosimo D’Ambrosio sur scène et des musiciens de renom de l’Accademia Mandolinistica Napoletana qui les accompagnent, le public était assuré de passer une magnifique soirée. Ce fut le cas récemment à Casablanca.



Accompagné de Mauro Squillante (mandolin), Tommaso Immediata (mandolin), Luca Petrosino (mandole), Leonardo Massa (mandoloncelle), Fabrizio Mandara (contrebasse) et Lorenzo Marino, le trio italien a offert un concert lyrique époustouflant pour la plus grande joie des mélomanes qui s'étaient donné rendez-vous au Théâtre Italia situé au consulat général d’Italie.



Un été en musique avant l’heure. Ce soir-là, le public venu des quatre coins de la ville et des environs a eu droit à une succession d’airs d’opéra et de chansons napolitaines classiques.

Il est 20h20 lorsque résonnent les premières notes du spectacle, organisé par le consulat général d’Italie et l’Association culturelle Dante Alighieri de Casablanca.



Dans la salle, toutes les places assises avaient été prises d'assaut avant le début du spectacle tandis que le perchoir accueillait les retardataires et ceux qui, par préférence, choisissent de suivre les spectacles d’en haut, profitant d’une vue panoramique et de l’ambiance qui émane de la scène.



Au programme de la soirée, deux genres musicaux «qui représentent le mieux la musique italienne dans le monde», comme l’a déclaré en introduction Mme Marina Sganga Menjour, présidente de la Dante Alighieri de Casablanca, rappelant les origines italiennes de l'opéra et la renommée mondiale des chansons classiques napolitaines.



Sur scène, les musiciens ouvrent le bal. Les premières notes sont douces, puis montent progressivement en puissance dans un second temps. Dès lors, les sonorités prennent de l’ampleur annonçant une soirée riche en émotions.



10 minutes plus tard (20h31), et après l‘interprétation de deux titres sur plus d’une quinzaine programmés, le ténor Antonio Palumbo fait son entrée sous les applaudissements d’un public déjà conquis. Il est suivi respectivement des deux autres ténors : Andrea Cesare Coronella (20h35) puis Cosimo D’Ambrosio (20h39) qui interpréteront chacun un morceau sous les ovations du public.



Après cette première séquence, les musiciens de l’Accademia Mandolinistica Napoletana - tous de noir venus, comme pour enterrer la morosité des jours précédents- reprennent le relais, enchaînant avec virtuosité des morceaux qui témoignent de leur grand talent et de leur riche expérience. Il est 20h44.

Trois minutes plus tard (20h47), les trois ténors reviennent sur scène dans un tout autre ordre pour de nouvelles interprétations. Le public exulte.



A 20h57, Andrea Cesare Coronella, Antonio Palumbo et Cosimo D’Ambrosio sont enfin réunis pour une prestation d'anthologie. Un silence attentif s’installe dans la salle.

Le trio, connu pour avoir incarné des rôles majeurs dans des opéras célèbres, tant en Italie qu’à l’international, déploie toute la richesse de ses voix, dans une parfaite harmonie, au bonheur du public.



10 minutes plus tard, les musiciens de l’Accademia Mandolinistica Napoletana reprennent la main pour deux nouvelles interprétations. Ils sont de nouveau acclamés tout comme le trio qui est rappelé sur scène à 21h13.



Plus d’une heure après les premières notes, le concert touche à sa fin. Il est 21:36. Quelques photos souvenirs, des échanges chaleureux avec le public. Pendant que les spectateurs laissent libre cours à leur joie, les trois ténors et les musiciens savourent de leur côté leur succès. Ils sont convaincus d’avoir exorcisé la grisaille du quotidien.



Agréablement surpris par les applaudissements chaleureux du public, Mauro Squillante (mandolin) ne s’attendait pas à un accueil aussi enthousiaste. « À tel point que nous avions du mal à quitter la scène, tant nous étions heureux. Nous sommes vraiment très contents ».



Cela fait trois décennies que l’ensemble italien porte «la musique napolitaine à travers le monde, et nous connaissons bien les goûts du public étranger. En effet, nous nous préparons depuis plusieurs années pour connaître un tel succès ».



Alain Bouithy