Jerada à l’heure du 12ème Festival international du théâtre de l’enfant "Mafahim"

Le rideau s’est levé, jeudi soir à Jerada, sur la 12ème édition du Festival international du théâtre de l’enfant "Mafahim", placée sous le thème "Théâtre pour enfants: créativité, spectacle et construction des générations".



Organisé par la Fédération des associations de la province de Jerada (FAPJ), en collaboration avec des partenaires institutionnels, cet événement artistique vise à mettre en évidence le rôle que joue le théâtre dans l'éducation des masses, l’enrichissement de leurs idées, ainsi que la création d'un mouvement théâtral développé devant contribuer à hisser la qualité de cet art.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’organisation d’un carnaval spécial pour enfants, auquel ont participé plusieurs établissements scolaires, conférant ainsi une atmosphère festive et dynamique à cet événement culturel.



Elle a été également marquée par des hommages rendus à Bouchra Ahrich et Miloud El Habachi, deux éminentes figures du théâtre marocain, ainsi qu’à deux artistes originaires de la province de Jerada, qui ont consacré leur carrière au service de l’art et de la culture, à savoir Abdelaziz Taïbi et Mohamed Rahmouni.



Cette édition, selon les organisateurs, accueille des troupes théâtrales venues de France, d’Espagne et de Lituanie, et des compagnies marocaines venant de Chefchaouen, Fès, Taza et Oujda, en plus d’une troupe locale de la commune d’Aïn Béni Mathar.



Intervenant à cette occasion, le directeur du festival et président de la FAPJ, Amar El Houari, a mis l’accent sur l’attention portée à l’enfant par ce festival et sur le rôle essentiel du théâtre avec ses dimensions éducative, sociale et culturelle dans le développement de l’enfant.



Il a souligné, dans ce sens, que les troupes invitées comptent exclusivement des acteurs enfants, contrairement aux éditions précédentes où des adultes interprétaient des rôles destinés aux plus jeunes, relevant que ce festival, devenu au fil des éditions un événement très attendu par les habitants de la province, ne se limite pas aux représentations théâtrales, mais ambitionne également de faire connaître Jerada et ses différentes potentialités à travers la présence de troupes internationales et nationales.



De son côté, le directeur du Centre culturel de Jerada, Khalid Lamrimi, a noté que le thème retenu pour cette 12ème édition, organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- reflète une vision profonde de l'importance du théâtre dans la vie des enfants.



Cette célébration du théâtre offre aux enfants une occasion de découvrir des cultures et des expériences nouvelles, a-t-il dit, poursuivant que le théâtre pour enfants n’est pas simplement un moyen de divertissement, mais un univers éducatif complet qui aide à façonner la personnalité des enfants, à développer la pensée critique, à encourager la créativité, et à apprendre les valeurs humaines essentielles telles que la coopération, l’empathie et le courage.



Dans une déclaration à la MAP, l’artiste Miloud El Habachi a exprimé son immense joie et sa fierté pour l’hommage qui lui a été rendu lors de ce festival, affirmant que les moments de reconnaissance sont parmi les plus précieux dans la carrière d’un artiste.



Il a, par ailleurs, relevé que le maintien du Festival "Mafahim" jusqu’à sa 12ème édition est une preuve indéniable de son succès, de son envergure artistique et de sa capacité à s’imposer dans le paysage culturel marocain, mettant en avant les efforts déployés par les organisateurs qui ont choisi de placer l’enfant au cœur de leur projet.

"Le théâtre est bien plus qu’un simple divertissement. Il est un puissant outil d’éducation, de sensibilisation et d’éveil culturel", a-t-il conclu.



Au programme de cette édition, qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale du théâtre (14 mai) et du 20ᵉ anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) par SM le Roi Mohammed VI, figurent notamment des ateliers de mise en scène et d'écriture dramatique, un colloque en lien avec la thématique du festival, et la signature d’un livre de l’écrivain et dramaturge marocain Mohamed Benjeddi.