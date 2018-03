Parution d'un nouveau numéro de la revue "Al Maliya"

Le ministère de l'Economie et des Finances a publié un spécial de sa revue quadrimestrielle "Al Maliya", entièrement consacré à la loi de Finances (LF2018).

Dans ce spécial, "Al Maliya" présente les principales dispositions contenues dans la LF2018, que ce soit celles relatives au volet fiscal, social ou à l’investissement public, soulignant que cette loi intervient dans un contexte mondial marqué par la consolidation de la reprise de la croissance, lequel devrait servir le dynamisme de l’économie nationale pour autant que le Maroc garde le cap de la transformation structurelle entamée, des réformes engagées sur la voie de la modernisation et de la diversification de ses partenariats, plus particulièrement avec l’Afrique.

Ce texte s’est fixé comme priorités, "l’appui aux secteurs sociaux, notamment l’enseignement, la santé et l’emploi ainsi que la réduction des disparités spatiales tout en accordant un intérêt particulier au monde rural le développement de l’industrialisation, l’incitation à l’investissement privé et le soutien des petites et moyennes entreprises, la consécration de la régionalisation avancée, la réforme de l’Administration, l’amélioration de la gouvernance et l’accélération de la mise en œuvre des réformes", précise la même source, relevant que la concrétisation dans les faits de ces quatre orientations majeures devrait permettre de réaliser en 2018 un taux de croissance de 3,2% et de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB.

La revue propose également dans ce numéro une lecture des douze rapports qui accompagnent la LF et revient sur le processus de discussion au Parlement où 121 amendements ont été acceptés sur les 409 proposés par le gouvernement et les groupes et groupements parlementaires.

Dans sa rubrique "Point de vue", "Al Maliya" publie une lecture de la LF2018 présentée par Mme Asmae Rhlalou du Groupe du Rassemblement constitutionnel, membre de la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants.