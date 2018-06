Participation marocaine à une réunion du Parlacen

Une délégation marocaine a pris part, mardi, à une réunion organisée par le Parlement d'Amérique centrale (Parlacen), à l'occasion de la proclamation du protocole d'adhésion de la république du Salvador à l'Union douanière Guatemala-Honduras.

La délégation marocaine a été composée des députées Najia Lotfi et Fatima Saadi, membres de la cellule nationale de la Chambre des représentants en charge du Parlacen, et du chef de service des relations avec l'Europe et l'Amérique à l'Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), Abdelhadi Essaïd.

Cette participation, qui intervient sur invitation de la Commission de l'intégration économique relevant du Parlacen, est le fruit des efforts de la cellule nationale du Parlacen en matière de développement de liens solides avec les différentes commissions et structures de cette institution parlementaire régionale.

Au cours d'une séance modérée par Najia Lotfi, Abdelhadi Essaïd a fait un exposé sur l'expérience douanière marocaine, mettant l'accent sur la stratégie, les procédures et les projets de l'ADII en matière de facilitation des échanges commerciaux, d'amélioration du climat d'affaires, de promotion des investissements, de protection de l'économie nationale et d'accroissement des recettes.

Il a également mis en avant la présence dynamique de l'ADII au sein de la communauté douanière internationale, à travers ses différents forums et ses hautes instances de décision.

Au cours de son séjour, la délégation marocaine a été reçue par de hauts responsables salvadoriens, notamment le président du Parlement, Norman Quijano, auquel Najia Lotfi a transmis un message de félicitations du président de la Chambre des représentants Habib El Malki, à l'occasion de sa récente désignation à ce poste.

Lors d'une rencontre avec le directeur général des Douanes salvadoriennes, Armando Flores, Abdelhadi Essaïd a évoqué les possibilités de partenariat et le responsable salvadorien a exprimé la disposition de son pays à coopérer avec le Maroc dans le domaine des douanes.

Les membres de la délégation marocaine ont également été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères, Jose Luis Merino, avec lequel ils ont évoqué les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines vitaux de l'agriculture, de la pêche maritime et des douanes, notamment l'échange électronique des données.