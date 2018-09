Participation honorable du Maroc aux Championnats du monde de golf amateur

La participation des équipes du Maroc de golf amateur (catégories hommes et dames), emmenées par Rajaa Hasnaoui, aux trophées "Espirito Santo" (29 août-1er septembre) et au "Eisenhower" pour les golfeurs (5-8 septembre) en Irlande, a été caractérisée par la remarquable performance d'Ayoub Id Omar .

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), l'équipe marocaine composée de Lina Belmati, Ines Laklalech et Intissar Rich s'est classée 37ème sur 56 pays ayant participé à cette compétition remportée par les Etats-Unis.

A l'issue de cette compétition, la golfeuse Lina Belmati a obtenu la 53è place sur 156 participantes, tandis que la Coréenne Ayeau Cho a décroché la première position en réalisant-17 sur 4 tours, poursuit le communiqué.

S'agissant du "Eisenhower Trophy", marqué par la participation de 72 équipes représentant plusieurs pays, le Danemark a remporté le prix en s'imposant devant les Etats-Unis sur le score de 542 à 541.

En individuel, l'Espagnol Alejandro Del Rey s'est imposé en jouant -23 sur les 4 tours, ajoute la même source.

Dans la même catégorie, le golfeur Ayoub Id Omar s'est distingué par une remarquable performance, en jouant -10 sous le Par, occupant ainsi la 34è place sur 215 participants représentant 72 nations.