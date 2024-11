Participation distinguée du Maroc au 8ème Forum international et Salon africain des transports d’Abidjan

La huitième édition du Forum international et Salon africain des transports (FISAT) a pris fin, samedi à Abidjan, après trois jours d'intenses débats sur les moyens à mettre en œuvre et les approches à adopter pour l'édification d’un écosystème des transports en Afrique qui soit moderne, développé, innovant et inclusif.



Cette nouvelle édition placée sous le thème «transports, logistiques et infrastructures : L’usager au cœur des politiques et stratégies » a été marquée par une participation distinguée du Maroc, représenté par une délégation composée de responsables du ministère du Transport et de la Logistique (MTL), de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), et de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL).



Le Salon africain des transports a abrité deux stands dont un regroupant les organismes relevant du ministère du Transport et de la Logistique (ONCF, SNTL, NARSA et AMDL) et un autre stand de Marsa Maroc.



Dans le cadre de cet espace d’exposition du FISAT, une importance cruciale a été accordée à la mise en avant des grands axes ainsi qu’à la Conférence de grande envergure sur la sécurité routière «4th Global Ministerial Conference on Road Safety» prévue du 18 au 20 février 2025 à Marrakech, à l’initiative conjointe de l’Organisation mondiale de la santé et du gouvernement du Royaume, tout en invitant les pays africains à y participer massivement.



L’assistance a été aussi conviée tout au long de cette édition à prendre connaissance des grandes réalisations accomplies par le Royaume dans les domaines névralgiques du transport et de la logistique, tout en s’attardant sur la grande expertise cumulée en la matière et ce, grâce à la mise en œuvre de politiques et de stratégies ambitieuses et volontaristes, avec comme socle, les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un secteur des transports et de la logistique au service du développement socioéconomique du Royaume.



Intervenant à la cérémonie de clôture de cet événement, le représentant du ministère ivoirien des Transports, Diomane Coné, a indiqué que le FISAT continue de refléter l’excellence et l’innovation dans le secteur des transports en Afrique, se félicitant que cette édition a été marquée par des échanges enrichissants et des perspectives prometteuses pour le futur des transports à l’échelle continentale.



Avec la participation de plus de 10.000 personnes provenant de 10 pays, et grâce à un programme riche et diversifié, le FISAT a de nouveau démontré son rôle de catalyseur pour le développement des infrastructures de transport en Afrique, a dit le responsable ivoirien.



Au sujet du thème de cette édition, il a fait savoir que les conférences et différents panels et expositions programmés ont permis d’aborder des enjeux cruciaux, tels que la mobilité électrique, la sécurité routière, le transport multimodal et les infrastructures numériques, expliquant que ces thématiques stratégiques ont renforcé l’idée que mettre l’usager au centre des politiques publiques est une condition essentielle pour bâtir des systèmes de transport efficaces et durables.



Mme Magnatié Bamba, commissaire générale du FISAT, s’est félicitée, quant à elle, du succès de cette édition ayant permis de rassembler un parterre de responsables, de professionnels, d’experts et de représentants d’organisations sous-régionales pour débattre de thématiques d’actualité liées au secteur du transport.

Elle a réitéré son engagement à persévérer sur la voie de l’excellence pour une prochaine édition qui sera encore plus prometteuse.



Selon ses initiateurs, le FISAT constitue un grand carrefour de rencontres, d’échanges et de partage entre les professionnels des secteurs du transport, de la logistique et des secteurs annexes.



Il s’agit d’une occasion idoine pour engager une réflexion profonde sur les conditions et questions de mise en adéquation des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, tout en contribuant à l’essor du transport de la logistique et des infrastructures en Afrique et à favoriser une véritable intégration sous-régionale de ces secteurs.