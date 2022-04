Participation de Hassan Baraka à une expédition de nage en eau glacée en Norvège

Le nageur marocain Hassan Baraka s'apprête à nager, en mai prochain, au pôle nord sans combinaison, dans le cadre d’une expédition en Norvège.



Sélectionné parmi seize athlètes internationaux pour participer à cette expédition, Hassan Baraka, plus jeune nageur au monde à rallier les cinq continents à la nage, devra nager 1000 m le 3 ou 4 mai, selon un communiqué des organisateurs.



Cette expédition sera composée de 16 nageurs de renom, à l’instar du Bulgare Petar Stoychev, champion du monde sur 25 km, ancien recordman de la traversée de la Manche en moins de 7 heures, ou encore Marion Joffle, nageuse française experte en eau glacée, ayant remporté 10 médailles, dont 5 en or, lors des derniers Championnats du monde de nage en eau glacée qui ont eu lieu en Pologne en février dernier.



Outre le Maroc, les pays représentés lors de cette expédition sont l’Afrique du Sud, la République Tchèque, les Etats-Unis, l’Italie, la Bulgarie, la Finlande, l’Angleterre, la France, l’Allemagne et l’Australie.



La participation du nageur marocain à cet évènement sera l’occasion de conscientiser quant à la situation environnementale de l’Arctique, poursuit la même source.



Natif de Tétouan, Hassan Baraka (35 ans), organisateur de l'Ice Swim in Morocco", première course de natation en eau glacée au Maroc, est un athlète de très haut niveau. Il est le premier Marocain à finir le World Marathon qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Hassan Baraka compte aussi à son palmarès la traversée à la nage des Détroits du Bosphore et de Gibraltar.