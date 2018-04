Partenariat entre la SOREC et la MAMDA pour la promotion de l’assurance dans la filière équine

La Société Royale d’encouragement du cheval (SOREC) et la Mutuelle agricole marocaine d’assurance (MAMDA) ont signé une convention de partenariat relative à la promotion des produits d’assurance dans la filière équine.

Signée, en marge du 13ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) et en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, cette convention vise à sensibiliser les acteurs de la filière équine à l’assurance agricole et notamment l’assurance des chevaux et améliorer le taux de pénétration de l’assurance agricole au niveau de la filière équine, ainsi que la santé équine et le bien-être du cheval.

La MAP rapporte qu’elle s’assigne également pour objectifs d’augmenter la productivité et les conditions d’élevage des chevaux et d’échanger l’expertise des deux parties dans les domaines de leurs interventions.

Dans le cadre de cette convention, la SOREC s’engage notamment à assister la MAMDA lors des campagnes de sensibilisation de l’offre en produits d’assurance au profit des éleveurs et propriétaires de chevaux, programmer des journées de formation et d’information au profit des acteurs et des éleveurs de la filière équine et faciliter à la MAMDA l’accès aux éleveurs et propriétaires d’équidés.

De son côté, la MAMDA s’engage, entre autres, à mettre à la disposition des professionnels, éleveurs et tout intervenant dans le secteur équin des produits d’assurance couvrant leurs besoins en assurance, mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la filière équine et notamment sur les prérequis en termes de gestion des élevages et des écuries afin d’être éligible aux offres de produits d’assurance de la MAMDA.