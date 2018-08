Panique au concert de Beyoncé et Jay-Z

Beyoncé et Jay-Z ont beau être entourés de nombreux gardes du corps, certains fans parviennent toujours à se glisser entre les mailles du filet. La preuve : un homme est parvenu à s'introduire sur la scène d'un de leurs derniers concerts pour les pourchasser en coulisses.

Samedi 25 août 2018, la chanteuse de 36 ans et le rappeur de 48 ans venaient de conclure leur show à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, événement organisé dans le cadre de leur tournée On the Run II Tour, lorsqu'un spectateur s'est hissé hors de la fosse pour leur courir après, alors que le couple regagnait ses loges. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut clairement apercevoir l'homme en train de monter sur scène et courir au milieu des chorégraphes. D'abord confus et immobiles, les danseurs ont mis quelques secondes à comprendre qu'un intrus avait fait irruption, se mettant ensuite à courir après l'indésirable.

Selon la Page Six, l'homme (dont l'identité n'a pas été révélée), qui était saoul, a été mis à terre quelques secondes plus tard par trois gardes du corps. Un communiqué transmis par le promoteur de Beyoncé et Jay-Z a indiqué que "personne n'avait été blessé" et que les parents de Blue Ivy (6 ans et demi) et des jumeaux Sir et Rumi (14 mois) "ne porteraient pas plainte".

Beyoncé et Jay-Z seront ont encore treize dates de leur tournée à assurer avant de boucler leurs représentations le 4 octobre prochain à Seattle. Marié depuis 2008, le duo d'artistes a déjà cumulé plus de 150 millions de dollars de recettes sur les ventes de sa tournée lancée le 6 juin dernier à Cardiff.