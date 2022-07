Oussama Idrissi prêté à Feyenoord

Le FC Séville a annoncé, mercredi, le transfert de l’attaquant marocain Oussama Idrissi à Feyenoord Rotterdam sous forme de prêt.



« FC Séville et Feyenoord Rotterdam (Eredivisie) ont trouvé un accord pour un prêt d'une saison de l'attaquant Oussama Idrissi », indique l’équipe andalouse dans un communiqué.



L'ailier marocain, qui a rejoint Séville à l'été 2020 en provenance de l'AZ Alkmaar, a fait 17 apparitions avec le club de la capitale andalouse et a totalisé trois passes décisives.



Au cours de la seconde moitié de la saison 2020/21, il a évolué sous forme de prêt à l'AFC Ajax Amsterdam.



L’international marocain a également été prêté pendant six mois la saison dernière à Cadix où il a disputé 13 matchs avec un bilan d’un but et une passe décisive.