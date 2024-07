Oujda: Baisse de 0,5% de l'indice des prix à la consommation en mai

L'indice des prix à la consommation à Oujda a connu, au cours du mois de mai 2024, une baisse de 0,5 % par rapport au mois précédent.



Cette baisse est due au recul de 1,6% de l’indice des prix des produits alimentaires et de 0,4% de l’indice des prix des produits non alimentaires, selon une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de l’Oriental.



La baisse des prix des produits alimentaires observée entre avril 2023 et avril 2024 concerne principalement les "Poissons et fruits de mer" avec 6,7%, les "Légumes" avec 6,2%, le "Lait, fromage et œufs” avec 3,9% ainsi que les "Huiles et graisses" avec 1,4%.

En revanche, les prix des "Fruits" ont augmenté de 0,9%, ceux du "Pain et des céréales" de 0,2% et ceux des “Viandes" de 0,1%.



S’agissant des produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix du gaz avec 12,5%, tandis que les prix des carburants ont baissé de 1,6%, précise la même source.



Comparé au même mois de l’année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,2% en mai 2024, en raison d'une diminution de 1,5% des prix des produits alimentaires et d'une augmentation de 1% des prix des produits non alimentaires, rapporte la MAP.



En ce qui concerne les produits non alimentaires, leur prix a varié entre une baisse de 2,1% pour la "Santé" et une augmentation de 3,8% du prix du "Logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles".



Quant à l'indice des prix à la consommation pour les cinq premiers mois de 2024, il a enregistré une stabilité par rapport à la même période de 2023, en raison d'une baisse de 0,4% de l'indice des produits alimentaires et d'une hausse de 0,4% de l'indice des produits non alimentaires.