Osian Roberts, nouveau DTN du football marocain

En attendant l’officialisation de l’information, la Direction technique nationale a désormais un nouveau patron. Il s’agit, en effet, du Gallois Osian Roberts qui devrait succéder à Nasser Larguet remercié il y a un peu moins de trois mois.

Le choix de la commission chargée de trouver un sélectionneur et un DTN a porté sur un cadre technique gallois, une première sachant que de par le passé, ce poste a été souvent confié à des techniciens marocains ou français.

Du pain sur la planche attend Osian Roberts considéré comme l’artisan du sursaut du football gallois au cours des dernières années, avec une sélection des Dragons, conduite par la star madrilène Gareth Bale, qui a pu atteindre les demi-finales de l’Euro 2016 disputé en France et remporté par le Portugal.

Pour ce qui est du sélectionneur, l’heure est encore à l’expectative. Il se laisse entendre que le nom du nouvel entraîneur du Onze national, devant suppléer le désormais coach de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard, serait connu la semaine prochaine. La commission fédérale, composée des deux ex-internationaux Aziz Bouderbala et Noureddine Naybet, a passé en revue de nombreux CV de candidats et d’après les bruits de couloir, les plus proches à décrocher le poste sont le Français Laurent Blanc et le Franco-Bosniaque Vahid Hallilodzic qui vient de résilier son contrat avec le FC Nantes.

Il urge donc de combler ce vide et de trouver un nouveau sélectionneur pour le Onze national qui retrouvera la compétition officielle dès le mois de novembre prochain avec l’entame des éliminatoires de la 33ème CAN dont les phases finales auront lieu l’été 2021 au Cameroun.

A rappeler que la sélection marocaine, éliminée au tour des huitièmes de finale de la CAN égyptienne, a été retenue tête de série lors des prochaines qualifications de l’édition camerounaise, en étant aux côtés de la Mauritanie, du Centrafrique et du Burundi.

Quant aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Onze national a été exempt du tour préliminaire prévu en novembre et ne devra faire son entrée en matière qu’au mois de mars prochain.