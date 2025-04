Open de la Thaïlande de kick-boxing Le Maroc décroche 3 médailles, dont une d’or    L’équipe nationale de kick-boxing a remporté trois médailles, une d’or, une d’argent et une de bronze, lors de l’Open de la Thaïlande, organisé du 7 au 11 avril à Ba

L’équipe nationale de kick-boxing a remporté trois médailles, une d’or, une d’argent et une de bronze, lors de l’Open de la Thaïlande, organisé du 7 au 11 avril à Bangkok.



Le métal précieux a été glané par Marouane Diouri dans la catégorie K-1 style (-75 kg), après sa victoire en finale sur l’Irakien Abdallah Al-Halfawyi, selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai, savate et sports assimilés.



La récolte marocaine est complétée par l’argent de Rayane Al Kadi (-67 kg) et le bronze de Meriem El Moubarik (-52 kg), dans le K-1 style. Les éléments nationaux étaient encadrés lors de cette compétition par l’entraîneur Abdelkhalek Amaach, souligne le communiqué, ajoutant que cette édition a vu la participation de l’arbitre marocain Mustapha Ghename.