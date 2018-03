On ne badine pas avec les fondamentaux du Maroc : Quitte à se passer allègrement de l’accord de pêche entre Bruxelles et Rabat

La décision de la CJUE relative à la validité de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne fait encore débat au sein des institutions espagnoles.

En effet, le groupe parlementaire du Parti populaire (le PP qui préside le gouvernement central) au Sénat (Chambre haute du Parlement espagnol) a empêché jeudi la Commission des affaires étrangères de faire passer une motion qui exigeait des autorités et des entreprises affectées de respecter la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Selon Europa Press, le porte-parole adjoint du PP, Pedro Agramunt, a mis en exergue le fait que l’Espagne respecte toutes les décisions de justice, et affirmé que son groupe parlementaire a voté contre ladite motion, car « une déclaration institutionnelle de ce type serait contre-productive pour les contacts techniques entre l’UE et le Maroc visant la mise en application de la décision de la CJUE », et pourrait conduire à une crise politique avec Rabat.

Cette motion a trait, selon Europa Press, à la décision de la CJUE de 2016 relative à l’accord commercial entre le Maroc et l’UE. Il convient de rappeler dans ce sens que ladite Cour a rendu au début de cette semaine une décision validant l'accord de pêche conclu entre l'UE et le Maroc et le protocole qui l’accompagne, mais elle a, paradoxalement, exclu les eaux adjacentes au Sahara de leur domaine d’application.

Le PP a refusé, selon Europa Press, de voter cette motion et aussi une autre qui exhorte le gouvernement à s’impliquer plus dans la solution de l’affaire du Sahara, tout en soulignant que ces motions contiennent des occurrences qui ne font pas partie du discours officiel espagnol et notamment les mots «occupation» et «invasion».

Il a, dans ce sens, rappelé la position officielle du gouvernement en faveur d’une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptée sous l’égide de l’ONU.

Le secrétaire général de la pêche, Alberto López-Asenjo a, pour sa part, assuré que la flotte espagnole va continuer normalement ses activités au Sahara marocain jusqu’à l’expiration de l’accord de pêche actuel le 14 juillet prochain ou jusqu’à ce que «des instances supérieures se prononcent sur les conséquences juridiques de cette poursuite», selon Europa Press.

Cette déclaration a été faite à la presse suite à une réunion d’urgence convoquée par le ministère espagnol de l’Agriculture et de la Pêche, afin d’essayer de dissiper les incertitudes générées par la décision controversée de la CJUE.

Selon Europa Press, le secrétaire général de la Confédération espagnole de la pêche (Cepesca), Javier Garat, s’est, quant à lui, montré favorable à la déclaration d’Alberto López-Asenjo. D’après lui, tant que le Maroc permet aux flottes européennes d’exercer leurs activités dans la zone et qu’aucune institution européenne ne s’y est officiellement opposée, les pêcheurs espagnols «seront tranquilles au moins jusqu’au 14 juillet prochain».

Il y a lieu de signaler que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a déclaré après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE que « les bateaux européens pourront toujours pêcher dans les eaux marocaines comme ils avaient l’habitude de le faire, et ce y compris celles de nos provinces du Sud, ».

Pour sa part, la directrice de la Pêche du gouvernement d’Andalousie, Margarita Pérez Martín a exprimé sa satisfaction de voir la flotte andalouse poursuivre son activité dans la zone non concernée par la décision de la CJUE.

Selon Europa Press, 14 bateaux de la Galicie et des Iles Canaries sont affectés par ladite décision et par « le vide » qu’elle a créé.