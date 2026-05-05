Omar Hilale briefe le SG de l'ONU sur la présidence marocaine de la Commission de consolidation de la paix

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a reçu, lundi à New York, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, en sa qualité de président de la Commission de consolidation de la paix (PBC).



Lors de cette rencontre, M. Hilale a informé le Secrétaire général des activités de la présidence marocaine de la Commission et lui a fait part des résultats des récents efforts déployés sur le terrain en faveur de la consolidation de la paix.



Dans ce cadre, l'ambassadeur a mis en exergue l'impact transformateur que la Commission de consolidation de la paix de l'ONU a produit au fil des années dans les pays bénéficiaires de son soutien, particulièrement en Afrique.



Il a notamment évoqué les résultats tangibles et perceptibles de l'action de la Commission en République centrafricaine, qu'il a constatés, au fil des années, en tant que président de la Configuration RCA de la PBC. Il a réaffirmé avec conviction que toute paix durable ne peut être construite et pérennisée sans l'implication active et soutenue des Nations unies.



M. Hilale a, en outre, souligné l’importance du développement et du financement des projets, ainsi que le rôle des institutions financières internationales et leur impact dans les processus de sortie de crise et de consolidation de la paix, arguant qu’il n’y a pas de développement sans paix et pas de paix sans développement.

En ce sens, il a expliqué que la PBC cherche à multiplier ses partenariats pour renforcer son action et ainsi améliorer toutes les composantes de la société bénéficiaire, mettant en exergue ses rencontres avec les responsables de la Banque mondiale, qu’il a sensibilisés pour soutenir, sur le terrain, les projets conduits par la Commission.



L'ambassadeur a convié M. Guterres à prendre part à deux événements de haut niveau qui seront organisés prochainement sous la présidence marocaine. Le premier se tiendra lors de la Session annuelle de la Commission de consolidation de la paix, le 22 juin 2026, sous le thème "Partenariats pour la consolidation de la paix", qui coïncidera avec la Première semaine internationale de la consolidation de la paix et le 20ème anniversaire de la création de la PBC.



Le second, au niveau ministériel, est prévu en marge de la semaine de haut niveau de la 81ème Session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il sera présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

En réaction, M. Guterres a chaleureusement remercié l'ambassadeur Hilale pour ces invitations, en qualifiant les deux événements de “prioritaires dans l'agenda onusien”.



Il a exprimé son appréciation et admiration pour les efforts du Royaume, ainsi que son engagement exemplaire en faveur de la consolidation de la paix, saluant tout particulièrement la présidence marocaine de la configuration RCA au sein de la Commission.



M. Guterres a indiqué qu’en raison de leur impact tangible et concret, les actions de la PBC jouissent d’un large soutien parmi les Etats membres, preuve de la légitimité et de la pertinence de la Commission en tant qu'instrument indispensable de l'architecture onusienne de paix.



Le Secrétaire général de l’ONU a souligné que la PBC a joué un rôle déterminant dans la transformation de la situation dans les pays africains affectés par des crises et a reconnu la valeur stratégique de ce travail pour la stabilité du continent. Il a témoigné de la profonde transformation de ces pays, qu’il a pu constater en personne, sur tous les niveaux : développement, santé, agriculture, secteur financier, renforcement des institutions gouvernementales.



Enfin, le Secrétaire général a chargé l’ambassadeur Hilale de transmettre ses "salutations les plus respectueuses" à l’endroit de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.