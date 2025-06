Niko Kovac : Les équipes du "sud" avantagées par la chaleur

Les équipes du "Sud" ont un avantage sur les formations européennes lors du Mondial des clubs en raison des températures élevées actuellement enregistrées aux Etats-Unis, a affirmé vendredi l'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac.



Les équipes sud-américaines se sont montrées impressionnantes dans le tournoi et étaient invaincues avant la défaite de Boca Juniors contre le Bayern Munich vendredi soir (2-1).

Jeudi, le club brésilien de Botafogo a surpris le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions (1-0). Chelsea a également perdu contre un autre club brésilien, Flamengo (3-1).

Le Dortmund de Kovac, peu inspiré, a lui été tenu en échec (0-0) mardi par Fluminense, club brésilien, lors de son premier match.



"En ce moment, dans ce tournoi, on voit que les clubs du Sud ont un gros avantage à cause des conditions, de la chaleur", a déclaré le coach croate en conférence de presse.

Certains joueurs, entraîneurs et même des supporters se sont plaints de la chaleur et de l'humidité.



"Pour les spectateurs dans le stade, il fait incroyablement chaud. Alors, vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour les joueurs", a développé Kovac.

"Il fait 32 degrés à l'ombre, alors imaginez en plein soleil, à l'intérieur du stade, il faut ajouter 3, 4 ou même 5 degrés", a-t-il ajouté.



"Ce ne sont pas des excuses, c'est juste une explication... C'est très difficile, surtout pour les Européens. Les joueurs du Sud, pour eux, c'est plus facile parce qu'ils sont habitués à ces températures", a poursuivi le Croate.



"N'oubliez pas d'apporter de la crème solaire, un chapeau et beaucoup d'eau à boire", a-t-il averti les journalistes.

"Tous ceux qui seront sur le banc seront exposés au soleil pendant toute la durée du match."