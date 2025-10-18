Obsèques de l’acteur disparu Abdelkader Moutaâ au cimetière Achouhada à Casablanca

Les obsèques de l’acteur Abdelkader Moutaâ, décédé mardi à l’âge de 85 ans, ont eu lieu mercredi à Casablanca au cimetière Achouhada.



Après la prière d'Ad-Dohr et du Mort à la mosquée Achouhada, la dépouille de feu Abdelkader Moutaâ a été inhumée en présence des membres de sa famille, des amis et d’artistes.



Les témoignages recueillis sur place par la MAP ont rendu hommage à cet artiste connu et reconnu pour ses contributions importantes dans le domaine de l’art ainsi que ses qualités humaines exceptionnelles.



Pour l’acteur et réalisateur Abdelkbir Regagna, il s’agit d’une grande perte, soulignant que "le défunt compte parmi les pionniers du cinéma et théâtre marocains".

"L’artiste disparu a interprété avec maestria des rôles importants dans des pièces de dramaturges de renom comme Molière et Shakespeare, contribuant ainsi aux côtés de comédiens de talent à la promotion d’un théâtre national de haute tenue", a-t-il noté, avant d’ajouter que le défunt restera à jamais dans les mémoires.



De même, l’actrice Naïma Ilyas a loué les grandes qualités humaines et artistiques du défunt, "un artiste complet" qui s’est illustré à la fois au cinéma, au théâtre et à la télévision.

Autre témoignage émouvant, celui du réalisateur Abdelouahed Mouaddine qui a déploré "la disparition d’un artiste d’exception difficilement remplaçable qui a, malgré ses ennuis de santé, continué à interpréter des rôles."



Pour sa part, l’acteur Salaheddine Benmoussa a rendu hommage à un acteur professionnel à qui il est reconnaissant, saluant son humilité, sa générosité ainsi que son humanité.

Feu Abdelkader Moutaâ fait partie de la première génération d'acteurs marocains, tant au cinéma où il a joué dans le film "Washma" du réalisateur Hamid Bennani (1970), qu'à la télévision où il est associé dans l'esprit de générations de téléspectateurs marocains au nom de Taher Belfaryat, un personnage emblématique qu'il a incarné avec brio dans la série "Khamsa w Khmiss" (1987).



Il a débuté sa longue et remarquable carrière aux côtés de pionniers du théâtre marocain, en rejoignant la troupe de théâtre Maamoura au début des années 60. Sa voix puissante lui a également ouvert la voie pour intégrer la troupe de la Radiodiffusion et de la Télévision et devenir une figure populaire de la radio nationale.



Le défunt, qui s'est forgé une personnalité artistique singulière grâce à son esprit d'autodidacte, se distinguait par sa présence et son talent alliant comédie et drame.

Parmi les étapes les plus importantes de sa carrière figurent "Washma" et "El Bandiya" (2003), "Jeu avec les loups" (2005) et "Chiens du Douar" (2010) au cinéma, ainsi que "Khamsa w Khmiss" et "Six de Soixante" (1988), "Loups dans le cercle" (1997), "Oulad Ennas" (1999), "Douayer Zmane" (2000), "Un jour pas comme les autres" (2008) ou encore "Larmes des hommes" (2014) à la télévision.