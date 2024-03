OPCVM : Hausse de l'actif net sous gestion de 1,6% en février

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 589,33 milliards de dirhams (MMDH) en février dernier, en hausse de 1,6% par rapport à janvier 2024, selon l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM).



Cette augmentation est expliquée par la collecte nette de plus de 5 MMDH principalement au niveau des OPCVM Monétaires, précise l'ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d'information.



D'après la même source, les OPCVM Actions ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec +3,25%, tandis que les OPCVM Monétaires ont enregistré la plus basse performance avec +0,25%.

L'ASFIM fait également savoir que les OPCVM Actions ont eu la plus haute performance annuelle avec +7,07% et les OPCVM Monétaires la plus basse avec +0,46%.



A fin février 2024, le nombre d'OPCVM en activité est passé à 578, contre 577 à fin janvier dernier, avec la création de Capital Imtiyaz Garanti, un OPCVM Contractuel géré par BMCE Capital Gestion.