“Numérisation et société : Les déterminants et les défis”

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat abritera mercredi 21 mars un colloque national sous le thème « La numérisation et la société : les déterminants et les défis ».

Ce colloque est organisé par ladite faculté en collaboration avec Master du droit numérique, du Laboratoire de recherche sur les dynamiques sécuritaires et du Laboratoire de recherche sur la gestion et le développement, et ce en partenariat avec le Centre de recherches et d’études sur la sécurité numérique, le Centre marocain de traitement législatif et la gouvernance judiciaire, le Centre national d’accompagnement juridique et de droits de l’Homme et le Groupe de recherches sur le droit de l’économie numérique.

Cette manifestation a pour objectif d’enrichir le débat public sur ce sujet et de jeter la lumière sur les grandes problématiques à l’ère du numérique et sur la valeur ajoutée de l’économie numérique.

Plusieurs experts et universitaires prendront part à cet évènement pour débattre des défis de la numérisation.

Certains intervenants plancheront sur les défis juridiques que pose la numérisation à l’instar d’Abdelkader Taalati, professeur universitaire et directeur du Laboratoire de recherche sur les dynamiques sécuritaires, de Bouchra Ania, professeur à l’Université de Fès, de Fouad Bensghir, professeur à la FSJES de Mommedia et expert en droit numérique et d’Abdessadeq Bounaghi, professeur à la FSJES de Settat.

D’autres experts traiteront de l’économie numérique tels que Amine Aazam, professeur à la Faculté poly-disciplinaire d’Errachidia et Khalid Sadiki, professeur d’économie à la FSJES de Settat.

L’aspect judiciaire et procédural sera exposé respectivement par le président du Centre international de l’expertise consultative, Diyaa Ali Ahmed Nouamane, le président de la Rabita des magistrats de la région Marrakech-Safi, Driss Nouazli et l’avocat au Barreau de Settat, Lahcen Azif.

Il y a lieu de signaler également que l’Université Hassan 1er de Settat organisera en parallèle et à partir de ce lundi jusqu’à vendredi, une semaine de sensibilisation sur les dangers de l’espace numérique sous le thème « Tous pour un espace numérique sécurisé ».

A cet effet, plusieurs sessions de formations et des rencontres avec les étudiants seront organisées durant cette semaine et seront animées et encadrées par des experts et des universitaires.

Il convient de rappeler que ce colloque scientifique sera coordonné par Soumia Akkour, professeur universitaire et responsable du Master du droit numérique à la FSJES.

T. Mourad