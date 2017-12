Nouvelles dates de la C1 et la C2

La Confédération africaine de football a décidé d’arrêter de nouvelles dates pour ses compétitions majeures des clubs, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.

Lors de la prochaine édition, il n’y aura pas de changement, puisque le début des C1 et C2 est prévu au mois de février 2018 alors que les finales se dérouleront en novembre de la même année.

Pour l’édition suivante, il n’y aura plus de tournois à cheval entre deux saisons sportives. En effet, l’entame est fixée à décembre 2018 et les finales auront lieu en mai 2019. L’édition d’après débuera en septembre 2019 pour prendre fin en mai 2020.