Nouvelle édition du Festival of Young Italian Musical Talents in the World

La troisième édition du "Festival of Young Italian Musical Talents in the World" s’est ouverte, mercredi soir à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, avec un concert d’inauguration célébrant le dialogue culturel entre le Maroc et l’Italie en présence d’étudiants et d’amateurs de musique classique.



Organisé par l’ambassade d’Italie au Maroc, l’Institut culturel italien de Rabat et le CIDIM (Comité national italien de la musique), en collaboration avec la Fondation Esprit de Fès, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et l’Institut Jamai de la musique et de l’art chorégraphique de Fès, le festival se poursuit jusqu’au 5 février, avec une série de concerts programmés à Ifrane et à Fès.



Le concert inaugural a été animé par les sœurs jumelles Beatrice et Eleonora Dallagnese, pianistes italiennes parmi les plus prometteuses de leur génération, qui ont proposé un répertoire allant du romantisme italien aux grandes œuvres du répertoire symphonique transcrites pour piano à quatre mains, offrant au public une remarquable prestation saluée pour sa virtuosité et sa profondeur artistique.



Dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a mis en avant la singularité de cette initiative qui réunit de jeunes artistes venus d’Italie, issus d’une académie de renom au sein d'Al Akhawayn, "l’une des universités les plus importantes du Maroc".



L’Italie et le Maroc "partagent de nombreuses similitudes, notamment en matière d’éducation et de création artistique", a souligné le diplomate, tout en mettant en avant la richesse de la scène musicale marocaine.

Il s'est réjoui, à cet effet, de l'organisation de cette manifestation où jeunes musiciens italiens et marocains jouent ensemble.



De son côté, Mohamed Chraibi, vice-doyen de l’Université Al Akhawayn a indiqué que l’AUI est "animée par la conviction que l’éducation et la culture constituent des leviers essentiels de rapprochement entre les peuples, bien au-delà des frontières".

Il a également souligné que ce partenariat permet, pour la troisième année consécutive, aux étudiants de bénéficier d’"une expérience culturelle unique".



M. Chraibi a relevé l’intérêt marqué des étudiants pour le dialogue interculturel, se disant particulièrement heureux de leur offrir «une expérience exceptionnelle» favorisant l’ouverture culturelle et l’échange entre les peuples.



Pour sa part, le directeur du CIDIM, Fransecantonio Pollici, a précisé que le festival se décline en huit concerts, répartis entre Ifrane et Fès, avec une programmation mettant en avant plusieurs formations et artistes italiens, ajoutant que cette édition s’est ouverte avec une prestation à deux pianos.



Elle sera suivie au cours de la semaine de concerts en duo et de récitals, a-t-il ajouté, soulignant que cette diversité artistique contribue à renforcer les échanges culturels et à valoriser "des espaces universitaires marocains ouverts à la création et au dialogue musical".