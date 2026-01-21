Casablanca à l’heure de la 1ère édition du Festival Foot & Drums

La 1ère édition du Festival Foot & Drums, un événement culturel consacré aux danses et musiques portées par le rythme du pas, sera organisée à Casablanca, du 23 au 25 janvier courant.



Organisé par Top Event Production au Studio des arts vivants, le festival propose, durant trois jours, une immersion dans les traditions chorégraphiques marocaines et les grandes cultures du monde, à travers une programmation mêlant spectacles vivants, ateliers d’initiation et conférences, autour d’un langage universel fondé sur le corps en mouvement, la relation à la terre, la mémoire et l’expression collective, indique un communiqué des organisateurs.



Né de la rencontre entre des traditions marocaines profondément ancrées dans le monde rural et des formes chorégraphiques issues de diverses cultures, le Festival Foot & Drums met en lumière les danses rythmées par les pieds comme symbole de connexion à la terre et de cohésion sociale.



Ces pratiques accompagnent des rituels, des célébrations et des moments de transmission, à l’image du flamenco, qui exprime la passion et la lutte, ou du Guedra marocain, hommage aux ancêtres et aux forces de la nature, précise la même source.

A travers une programmation pluridisciplinaire, le festival met à l’honneur les danses et musiques où le pied devient à la fois instrument, percussion et langage.



Durant trois jours, les danses traditionnelles marocaines, notamment l’Ahidouss, l’Ahouach et la Kaâda, se mêleront à la puissance du flamenco, la rigueur rythmique et l’énergie collective des danses celtiques, ainsi que la force expressive et festive des danses africaines.



Par ailleurs, les spectacles immersifs proposés offriront au public des clés de lecture visuelles et narratives sur l’origine et la symbolique de chaque danse, fait savoir le communiqué, notant que le festival accorde également une place importante aux créations hybrides, à travers des collaborations artistiques inédites, tout en invitant le public à prendre part à cette expérience grâce à des ateliers d’initiation aux bases des danses, renforçant ainsi la dimension participative et fédératrice de l’événement.



Sur le plan artistique, la soirée d’ouverture, programmée le 23 janvier à 20h00, est consacrée aux "Rythmes du Maroc" et à la danse irlandaise, avec la participation de la troupe Ahidouss, de la troupe El Kaâda (Chaouia) et de la formation Elite Irish Dance – London.



Le programme se poursuit le 24 janvier avec la soirée "Rythmes du Monde" qui réunit un spectacle de flamenco d’Espagne, présenté par El Patio de los Poetas Productions, une troupe africaine et une troupe marocaine.



La clôture du festival, prévue le 25 janvier sous le thème "Rythmes croisés & Fusion", rassemble Elite Irish Dance – London, un spectacle de flamenco d’Espagne par El Patio de los Poetas Productions, ainsi qu’une troupe africaine et une troupe marocaine.



Parallèlement aux spectacles, le Festival Foot & Drums accueillera une journée d’étude organisée le 24 janvier, réunissant chercheurs, universitaires, artistes et penseurs des arts de la scène autour d’un axe commun : le pied comme vecteur de rythme, de mémoire, d’identité et de création contemporaine.



Cette rencontre croise les regards du flamenco, des danses amazighes, de la danse contemporaine et des arts du monde, et s’inscrit pleinement dans l’ADN du festival, à l’articulation du spectacle vivant, de la transmission et de la réflexion.



La journée d’étude sera modérée par Zohra Makach, professeure en études théâtrales et arts du spectacle à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Dans le détail, la première séance s’ouvrira par une intervention de Géraldine Nalini Margnac, chercheuse et artiste en arts de la scène à l’Université Bordeaux Montaigne, autour des enjeux des rythmes de pieds dans la mise en scène de la beauté de la danse, suivie d’une communication de Pedro Ordóñez Eslava, musicien, guitariste flamenco et chercheur à l’Université de Grenade, consacrée au rôle du pied dans le flamenco contemporain.



La deuxième séance sera marquée, quant à elle, par une intervention de Lahoucine Bouyaakoubi, docteur en anthropologie et professeur à l’Université Ibn Zohr, portant sur l’Ahwach, le chant et la danse, et les défis de transmission d’un art communautaire, suivie d’une communication de Mario de la Torre-Espinosa, professeur titulaire de théorie de la littérature et de littérature comparée à l’Université de Grenade et directeur du pôle Arts de la scène de La Madraza, consacrée aux résonances du flamenco dans la danse contemporaine.