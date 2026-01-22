L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance "Les Nuits d'Al-Qods au Maroc"

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé, jeudi à l’Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques à Rabat, le programme "Les Nuits d'Al Qods au Maroc" (Al Quds nights in Morocco), avec la participation de groupes artistiques et de formations de chant religieux du Maroc et d'Al-Qods.



Cet événement artistique, qui se poursuivra jusqu’à ce samedi, en partenariat avec l’Association "Burj Alluqluq social" à Al-Qods et l’Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par l’Agence, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en vue de renforcer la présence symbolique de la Ville sainte dans la conscience humaine et de consacrer les valeurs de solidarité et de soutien constant à ses habitants et à ses lieux sacrés, indique un communiqué de l’Agence.



Cette initiative traduit la volonté de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif de faire de la culture, de la créativité et des industries culturelles un pont humain reliant le Maroc à Al-Qods, de renforcer la sensibilisation à la cause palestinienne et de soutenir la résilience des habitants d’Al-Qods, en parfaite cohérence avec sa mission constante au service d’Al-Qods Acharif et de sa population, poursuit la même source.



Le programme de cet événement comprend des expositions d’arts plastiques des artistes palestiniens Taleb Dweik et Shihab al-Qawasmi, des espaces dédiés aux produits traditionnels, ainsi que des contributions artistiques du "Forum culturel de la jeunesse maqdissie" et du groupe "Anwar Al-Qods" pour le chant religieux. Ces deux troupes regroupent plus de 20 artistes palestiniens de différentes tranches d’âge.



Ces manifestations verront également la participation notamment du groupe Al-Furqan pour le chant religieux et la récitation du saint Coran, ainsi que de la troupe Ikhwan Al-Fann.