Nouvelle décima pour Nadal

Une "Undécima" suit l'autre. Le N.1 mondial Rafael Nadal s'est imposé pour la onzième fois à Barcelone, une semaine après avoir réussi le même exploit à Monte-Carlo, en surclassant le jeune Grec Stefanos Tsitsipas en deux sets (6-2, 6-1) dimanche.

Une rampe de lancement idéale pour l'Espagnol vers son principal objectif : un onzième trophée à Roland-Garros dans un mois (27 mai-10 juin).

Avec ce 77e titre (dont 55 sur terre battue), il rejoint dans l'histoire du tennis l'Américain John McEnroe. Il n'est plus devancé que par trois joueurs au nombre de trophées : Jimmy Connors (109), Roger Federer (97) et Ivan Lendl (94). Sur la terre catalane comme sur le Rocher monégasque, Nadal n'a laissé aucun set à ses dix adversaires successifs. On en oublierait presque qu'il y a deux semaines, le Majorquin de 31 ans faisait en Principauté son retour sur le circuit après quasiment trois mois de coupure, la faute à une blessure à la hanche droite qui l'avait contraint à abandonner en quarts de finale de l'Open d'Australie fin janvier.

"J'ai passé deux semaines fantastiques", s'est réjoui Nadal, non sans rappeler les "mois compliqués avec des blessures" qui ont précédé.

"C'est très difficile de décrire comment gagner onze titres dans un tournoi. Gagner onze fois à Monte-Carlo et à Barcelone est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire", a-t-il ajouté.

Après quinze jours sur la terre battue européenne, on ne voit personne à l'horizon en mesure de menacer le décuple vainqueur de Roland-Garros.

Federer a choisi, comme la saison dernière, de zapper l'ocre, Novak Djokovic continue de batailler pour redevenir le joueur qu'il a été, Andy Murray est toujours à l'infirmerie... Et la nouvelle génération, l'Autrichien Dominic Thiem et le Bulgare Grigor Dimitrov en tête, ne s'est pas montrée en mesure de tenir tête au long cours à Nadal.

Sur sa surface de cœur, l'Espagnol, qui a passé le cap des 400 victoires (401), a désormais remporté les 46 derniers sets (pour 19 matches) qu'il a disputés. Il n'en a plus perdu un seul depuis son revers en quarts de finale du Masters 1000 de Rome en mai 2017, face à Thiem.

Pour Tsitsipas (63e), la marche était beaucoup trop haute dimanche. Le Grec n'a pas vraiment existé face au roi de l'ocre. Encore trop tendre, trop friable, peut-être aussi émoussé par ses trois victoires de la semaine contre des joueurs du Top 20 (Schwartzman, Thiem, Carreno Busta), il s'est incliné en moins d'1h20.

Tsitsipas a été toutefois récompensé de son excellent parcours catalan par une entrée dans le Top 50 lundi : il s'installe précisément en 44e position. Du jamais-vu pour un joueur grec.