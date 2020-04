Non respect de la distanciation sociale

Le défenseur ivoirien de Tottenham Serge Aurier et son coéquipier français du milieu de terrain Moussa Sissoko, se sont excusés mardi pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

"Nous souhaitons nous excuser de ne pas avoir donné le bon exemple. Nous devons tous respecter les conseils du gouvernement pour minimiser le nombre de victimes de l'épidémie", ont expliqué les deux joueurs dans un communiqué.

"En tant que footballeurs professionnels, nous avons la responsabilité d'être exemplaires, particulièrement dans cette période incertaine que le monde affronte", ont-ils ajouté, s'engageant à faire un don financier au service de santé britannique (NHS).

Les Spurs avaient pu constater l'indiscipline de leurs joueurs grâce à une vidéo postée par Aurier sur son compte Instagram, mardi, avant de l'effacer.

On y voyait le joueur de 27 ans, masque sur le visage, faisant de sprints courts puis assis à côté de Sissoko sans respecter de distance de sécurité.

Aurier est d'ailleurs un récidiviste, puisqu'il s'était déjà filmé il y a deux semaines en train de faire un jogging côte à côte avec un ami.

Ce même jour, l'entraîneur José Mourinho avait été photographié lors d'une séance d'entraînement avec le milieu français Tanguy Ndombele, alors que l'Anglais Ryan Sessegnon et le Colombien Davinson Sanchez couraient également ensemble.

Mourinho avait reconnu dans un communiqué que "ses agissements (n'étaient) pas conformes avec le protocole recommandé par le gouvernement" pour lutter contre la propagation du coronavirus, mais sans s'excuser.

Alors que le virus a tué 17.337 personnes en Angleterre, le gouvernement recommande que l'on fasse du sport seul ou uniquement avec des personnes vivant sous le même toit.