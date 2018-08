Nezha Bidouane capitaine de la sélection africaine à la Coupe continentale d'athlétisme

Nezha Bidouane, présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), a été désignée par l’Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF), capitaine de la sélection africaine, lors de la Coupe continentale d’athlétisme qui aura lieu les 8 et 9 septembre prochain à Ostrava (République tchèque), a-t-on appris auprès de l’instance sportive marocaine.

La sélection africaine (hommes et dames) sera constituée par la direction technique de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), à l’issue du 21-ème championnat d’Afrique, disputé du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria).

Quatre athlètes marocains renforceront les rangs de la sélection africaine, en l’occurrence la championne d’Afrique au lancer du marteau, Soukaina Zakour, le vice-champion du monde et vice-champion d’Afrique du 3000 m steeple, Soufiane El Bakkali, les médaillées d’argent du 1500m et 400m haies respectivement Rabab Arafi et Lamiae Elhabz, a-t-on précisé de même source.

L’équipe africaine tentera de reconquérir ses titres acquis dans l’ancienne version (Coupe du monde) et qu’elle a perdus en 2010 à Split en Croatie (3è) et à Marrakech en 2014 (3è).

Lors de l’édition précédente à Marrakech, la sélection africaine était composée de 90 athlètes environ, dont quatre Marocaines, à savoir Salima Al Ouali Alami (3000m steeples), Rhizhane Siba (saut en hauteur), Nisrine Dinar (saut à la perche) et Amina Mouadden (lancer du disque).

Ancienne double championne du monde des 400 m haies, Mme Bidouane, qui a assisté au championnat d’Afrique à Asaba, fait partie des quatre ambassadeurs choisis au mois de novembre 2017, par l'IAAF pour représenter les continents participants à cet événement international et faire sa promotion.

Ce n’est pas la première fois que Mme Bidouane est désignée ambassadrice de l’IAAF pour l’Afrique. Elle l’a déjà été en 1998 lors de l’année mondiale de l’athlétisme féminin ainsi qu’en 2005 lors des championnats du monde cadets tenus à Marrakech.

L’IAAF lui avait également décerné l’Ordre du mérite (IAAF Veteran Pin) le 1er août 2017, en marge des championnats du monde d’athlétisme qui se sont déroulés à Londres.

Outre Mme Bidouane, l’IAAF a nommé comme ambassadeurs le Britannique Colin Jackson, sacré à deux reprises champion du monde sur 110 m haies, qui représentera l’Europe, l’Américain Mike Powell, double champion du monde et détenteur du record du monde du saut en longueur (8,95 m) qui portera les couleurs des Amériques et l’Australienne Jana Pittman, ancienne double championne du monde du 400 m haies pour l’Asie-Océanie.

Bien que les capitaines d’équipe (ou les ambassadeurs) ne participent pas aux compétitions, ils peuvent influencer le score final.

Les capitaines disposeront de deux jokers qu'ils mettront sur un athlète masculin et une athlète féminine à chaque jour de la compétition.

Si l'athlète désigné gagne, l'équipe doublera son nombre de points.

La Coupe continentale a remplacé en 2010 à Split, la Coupe du monde d’athlétisme, événement en place depuis 1977. Elle réunit quatre sélections (hommes et dames) représentant les Amériques, l’Afrique, l’Asie-Océanie et l’Europe.

Auparavant, elle se disputait entre 8 équipes, représentant les 5 continents, le pays organisateur, les USA et l'ex-URSS.

Deux athlètes de chaque zone géographique participent aux épreuves, à l’exception des courses de 1500m, 3000m, 5000m et 3000m steeple, où trois athlètes peuvent être engagés.

Deux hommes et deux femmes représenteront chaque continent au relais mixte 4x400 mètres. Ils peuvent être sélectionnés dans n'importe quel ordre, et par conséquent, les décisions du capitaine peuvent s'avérer critiques.

Contrairement à la Coupe du monde, le classement final de la Coupe continentale s'effectue en totalisant le nombre de points des épreuves masculines et féminines.